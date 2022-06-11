The Taste of Woodburn возвращается в 2022 году, предлагая веселье, местную еду и музыку.

После двухлетнего перерыва The Taste of Woodburn возвращается 11-12 июня на выходные, полные семейного веселья с местными продавцами еды и развлечениями.

Город Вудберн начал фестиваль в 2018 году, но последние два года приостановил его из-за пандемии. Двухдневные торжества пройдут в центре Вудберн-сквер, на Первой улице между улицами Гарфилд и У. Хейс. Мероприятие пройдет в субботу, 11 июня, с 11:00 до 21:00 и в воскресенье, 12 июня, с 12:00 до 18:00.

Согласно их пресс-релизу, в этом году они надеются доставить такую ​​же радость «лучшим из того, что может предложить Вудберн».

Развлечения и музыка будут включать традиционную мексиканскую музыку, народные танцы, рок-группы и вокальную музыку. Субботние группы включают среднюю школу Вудберна Мариачи, Gypsy Marshall, Papa Smoke, A Cara O Cruz Band и Los Rebeldez. Воскресные группы включают Фольклорную балетную труппу школы Вудберн округа Вудберн, Bailey and the Rockets и El Candente Fogonazzo Musical.

Специалисты по продуктам питания могут рассчитывать на мексиканскую, российскую и американскую продукцию, причем многие из тех же поставщиков, что и в прошлые годы, будут участвовать. Вокруг них также будут размещены местные продавцы, торгующие разнообразными товарами со своими изделиями ручной работы.

«Мы с нетерпением ждем возвращения этого события в наше сообщество в 2022 году и для всех посетителей, которые наслаждаются великолепными вкусами Вудберна», — сказал Джимми Джанк, городской директор по экономическому развитию.

Эм Чан пишет о еде и ресторанах в Statesman Journal. Вы можете получить к нему доступ по адресу[email protected]Подпишитесь на нее в Твиттере @догнать жалостьИли посмотрите, что вы едите, в Instagram @sikfanmei.ah.