The Weather Network — Ученые просят общественность помочь посчитать моржей из космоса

ПЯТНИЦА, 26 ноября 2021 г., 15:58 — Инициатива «Морж из космоса» — редкая возможность для общественности внести значимый вклад в науку о климате, говорят эксперты.

В День моржа 24 ноября была запущена инициатива по мобилизации общественности на идентификацию моржей на фотографиях из космоса в рамках продолжающейся переписи.

Проэкт, морж из космоса, приглашает представителей общественности изучить почти 600 000 спутниковых снимков прибрежных районов Атлантического океана и популяций моржа Лаптевых. Участвующие «исследователи моржей» внесут свой вклад в учет этого вида, который ученые будут проводить в течение пяти лет.

Одна из основных целей проекта, которым руководят Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Британская антарктическая служба, — узнать больше о том, как популяции моржей страдают от изменения климата.

«Этот проект представляет собой разработку новой технологии экономичного неинвазивного мониторинга моржей из космоса», — сказал The Weather Network Брэндон ЛаФорест, главный специалист по арктическим видам и экосистемам Канады.

ЛаФорест добавил: «Собирая тысячи изображений известных моржей, мы можем отслеживать количество моржей, присутствующих в разных местах года, отслеживать использование этих местообитаний с течением времени и вносить эти данные в исследовательские проекты под руководством инуитов, чтобы лучше понять как моржи реагируют на чрезвычайную климатическую ситуацию »и увеличение присутствия судоходства в Арктике.

Моржи, как и белые медведи, зависят от морского льда в различных аспектах своей жизни — рождении, вымывании и доступе к источникам пищи — и популяции моржей должны были адаптироваться к уменьшающейся протяженности и продолжительности арктического морского льда.

Тихоокеанский морж (O. r. Divergens) на Чукотке, Россия (Майк Коростелев / Moment / Getty Images)

Хотя моржи предпочитают перемещаться по морскому льду, им всегда приходилось полагаться на пляжи, скалистые берега и т. Д. напольные вентиляторы в летний сезон. Но в последнее время, как подтверждается отчетом Службы охраны рыб и дикой природы США за 2017 год, моржи перемещаются по суше чаще и большими группами.

В результате моржи часто вступают в тесный контакт с судоходством, промышленностью и туризмом — все из которых продолжают вторгаться в Арктику по мере сокращения морского льда, нарушая поведение и останавливая даже многие из наземных перевозок существ, печально известных своей непостоянством.

Это также означает, что моржи должны регулярно преодолевать все большие и большие расстояния к источникам пищи, что усугубляет стресс групп, определенных МСОП. красный список как «слабый» и имеющий статус особая забота Комитетом по статусу находящихся под угрозой исчезновения дикой природы Канады.

Предыдущие попытки привлечь внимание к тяжелому положению домашнего белого медведя не прошли без разногласий — в частности, эпизод в документальном фильме «Наша планета», в котором изображена сцена скопления тихоокеанских моржей на российском пляже у Чукотского моря.

Сцена показывает, как моржи топчут друг друга, взбираются на скалу, чтобы спастись от массы мертвых тел, и скатываются по склону скалы, чтобы вызвать ужасную смерть, отмеченную как резкое последствие изменения климата.

критики Он описал это как захватывающее и вырванное из контекста, поскольку водопад Морж был записан раньше (хотя и не десятками, как в этом случае), и потому, что менее загруженные видео чередовались с переполненными пляжами.

Этот аргумент может быть опровергнут ответами, которые даст учет моржей.

Признавая, что нам «нужно больше узнать» о том, как климатический кризис влияет на моржей, и чтобы общественность «помогала ученым обнаруживать изменения с течением времени», этот проект одновременно является информационно-пропагандистской и исследовательской.



Тихоокеанские моржи толпятся на пляже на острове Аркамчечен. | Место нахождения: Остров Аркамчечен, Чукотский автономный округ, Россия. (Стаффан Вайдстранд / Невыпущенный банк изображений / Getty Images)

После представления краткого онлайн-учебного пособия после того, как пользователь зарегистрирует учетную запись, участников просят сканировать изображения, которые покрывают площадь 200 x 200 м — квадраты изрезанного побережья или кристаллического ледяного моря, которые появляются, наблюдая один за другим, например, в Арктике. -арт Абстрактная тематика.

Онлайн-интерфейс оснащен простой в использовании функцией масштабирования и настройкой изображения для обеспечения четкости, яркости и контрастности, чтобы помочь в колебаниях идентификации моржей: моржи тянутся по береговой линии группами от пяти до 100000 человек; Может казаться ярко-красным или тускло-серым; Их можно спутать с пятнышками воды, камнями или ржавыми бочками — при фотографировании из космоса.

Также выяснилось, что если участники рассортируют тысячи изображений, это поможет ученым отсеять неподходящие изображения — изображения, разрушенные облачным покровом или каким-либо другим препятствием. (Есть даже кнопка для выбора «Плохое изображение».)

Но этот репортер, однако, чувствовал большую ответственность, глядя на картинку за картинкой на предмет появления коричневых пятен. и чувство восторга, когда на каменистом берегу это почти наверняка был морж. (Хотя я в таблице лидеров, мне 5485, и я упал.)

Этот проект — одна из нескольких недавних инициатив, направленных на изучение воздействия изменения климата на моржей. Аарон К ним относятся проект чукотских аборигенов с целью ограничения полетов, управление прибрежными районами со стороны коренных народов Аляски и проекты, возглавляемые исследователями-инуитами в Нунавуте и поддерживаемые Всемирным фондом природы Канады по сохранению арктических видов. «В одном исследовании используются фотоловушки и дроны, чтобы лучше понять, как моржи используют свои корабли и как они взаимодействуют с проходящими мимо кораблями, которые, как известно, мешают моржам во время отдыха», — пояснил ЛаФорест.

«Другой — это анализ моржей на предмет наличия микропластических частиц, которые, как было показано, накапливаются в морских пищевых сетях Арктики в результате переноса пластиковых загрязнений в Арктику».

Однако инициатива «Морж из космоса» — это редкая возможность для общественности внести значимый вклад в науку о климате.

«В разгар климатической чрезвычайной ситуации и, судя по данным COP26, многие люди обеспокоены состоянием нашей планеты и хотят помочь, но часто остаются в недоумении, что они могут сделать, чтобы поддержать сохранение дикой природы, обитающей в таких отдаленных местах, как Арктика », — заявил ЛаФорест.

«Мы надеемся привлечь полмиллиона человек по всему миру … чтобы использовать мотивы защитников настольных систем по всему миру, чтобы улучшить наши знания о моржах и работать над защитой этих важных мест обитания».