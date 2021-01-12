Theatre Notebook: Patchwork Theater Craft новый выход из ограничений пандемии

За последние 10 месяцев пандемия уничтожила театральное сообщество Сан-Диего. Но для новообразованных учредителей Лоскутная театральная труппа, Также создал возможность.

Запущенный в марте 2020 года, Patchwork – это небольшая группа молодых выпускников театрального искусства, стремящихся создавать новые пьесы по-новому. Основатель компании и арт-партнер Киан Кляйн Шелтон сказал, что ограничения, вызванные пандемией, повысили творческий потенциал команды Patchwork, в которую входят арт-продюсер Эрик Кларк и арт-директор Диллон Хобан. Они познакомились несколько лет назад в театральной ассоциации «Череп и кинжал» Государственного университета Сан-Диего.

Наше внимание уделяется тому, как заинтересовать людей существующим сегодня театром. «Мы думаем, что это все еще может быть источником расширения возможностей и воодушевления, потому что у нас нет ограничений», – сказала Клайн Шелтон, работающая техническим ассистентом в Cygnet Theater. «Самое захватывающее в 2021 году состоит в том, что мы можем включиться в общенациональную дискуссию о том, что означает американское театральное производство в этом году. Оно должно быть другим. Оно должно быть новым».

Клайн Чилтон сказал, что пандемия открыла новые пути коммуникации для цифрового сотрудничества через такие платформы, как Zoom. Он также предоставил театр для домашних зрителей, которые, возможно, не посещали спектакли в прошлом. Примером может служить дебютный проект компании, бесплатное онлайн-воспроизведение аудио, которое вышло в эфир 12 декабря, в котором артисты работают удаленно со всей страны.

«Мы никогда не будем и половину разговора» написана драматургом из Нью-Гэмпшира Юджени Карапацус и поставлена ​​Сан-Диего Джиллиан Джонс, с оригинальной партитурой Джоша Консепсьона из Лос-Анджелеса и с участием актеров из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Канзаса и Северной Каролины. Вдохновленный строкой из русского романа Федора Достоевского 1866 года «Преступление и наказание», 95-минутная пьеса вращается вокруг двух женщин на Среднем Западе Америки, которые рассказывают об убийстве с топором, совершенном мужчиной, влюбленным в женщину, и его братом на другой стороне.

Клайн Чилтон сказал, что команда Patchwork изначально думала о съемках пьесы Zoom, но это настолько пугающее качество, что лучше всего оно работало в аудиоформате, где зрители могли использовать свое воображение, чтобы заполнить сцену. Спектакль символизирует ту работу, которую Patchwork планирует делать в будущем: новые пьесы новых драматургов.

В настоящее время компания изучает другие пьесы, которые можно было бы выпускать в цифровом виде в виде видео или аудио, с целью создания чего-то живого на сцене, когда кинотеатры могут снова открыться. Хотя лоскутное одеяло образовалось во время пандемии, оно было создано, чтобы выжить еще долго.

«Мы никогда не уедем, потому что« Пэчворк »- часть театра нового поколения», – сказал Клайн Шелтон.

Для ссылки на трансляцию «Мы не будем описывать разговор» перейдите по ссылке patchworktheatreco.com.

Кристина Вонг, сценарист и звезда «Кристины Вонг для государственных служащих», даст три живых выступления из своей сольной пьесы в репертуарном театре Сан-Диего с 22 по 24 января. (Любезно предоставлено Томом Фаулером)

Представитель Сан-Диего принимает “Кристину Вонг”

Несколько лет назад артистка из Лос-Анджелеса, драматург и комик Кристина Вонг решила баллотироваться на государственную должность в рамках своей работы. К ее удивлению, она была избрана членом совета района Корейского квартала в Лос-Анджелесе.

Вонг черпал пищу из своей жизни для всех своих сольных пьес, поэтому ее работа в качестве выборного должностного лица является предметом «Кристины Вонг для государственной службы», которую она даст вживую из своего дома на трех шоу в конце этого месяца в Театре репертуара Сан-Диего.

В комической пьесе Вонг описывает избирательные митинги, возрождение церкви и театральные представления, показывая дату голосования, как баллотироваться на государственные должности и влияние, которое артисты могут оказать на демократию.

«Кристина Вонг для государственных служащих» будет представлена ​​в 19:00 22 января и в 14:00 23-24 января. Билеты 25 долларов. Посещение sdrep.org.

Пэм Краин Он пишет о театре в газете San Diego Union Tribune. Отправьте его по электронной почте на [email protected]