Tiger Global ведет переговоры об инвестировании в молодую индийскую социальную сеть стоимостью 170 миллионов долларов – TechCrunch

Кто сказал, что нет места для новой социальной сети?

Tiger Global находится на продвинутой стадии переговоров о проведении раунда от 15 до 20 миллионов долларов в семимесячном Кутумбе, который оценивает индийский стартап почти в 170 миллионов долларов, сообщили TechCrunch четыре человека, знакомых с этим вопросом.

Американская инвестиционная компания представила техническое задание на индийский стартап, но сделка – серия A – еще не закрыта, сказали некоторые люди, которые попросили не называть их имени, поскольку переговоры носят конфиденциальный характер. Обычное предупреждение: условия могут измениться или сделка может не состояться.

Кутомб, Что означает семья на хинди, создал «частную социальную сеть, подобную Reddit», которая объединяет сообщества на основе «культуры, убеждений, убеждений, интересов, [and] Род занятий. “

По данным компании App Annie, занимающейся аналитикой мобильных приложений, приложение стартапа шестимесячной давности привлекало более 11 миллионов активных пользователей в месяц, по сравнению с почти 550 000 пользователей в декабре прошлого года (данные, которыми руководитель отрасли поделился с TechCrunch).

Кутумб оценивался в $ 15 миллионов в конце прошлого года, когда он получил деньги от Surge Accelerator из Sequoia Capital India. По данным проницательной фирмы Tracxn, на начальном этапе финансирования было собрано около 2,5 миллионов долларов.

Tiger Global от комментариев отказалась. Один из основателей Kutumb не ответил на запрос о комментарии.