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TikTok боится этой квартиры, так как комнаты спят в нескольких дюймах друг от друга

26 августа, 2022
Artem Sokolov

Как далеко вы пойдете, чтобы сэкономить немного денег? Вы делите маленькую студию с соседом по комнате, который не только любит беспорядок, но и спит в неудобной близости от него?

Адам Брюс, 31-летний обозреватель номеров на TikTok, напугать зрителей Показывая ужасно ужасное объявление об аренде дома в Дублине. Хотя они стоят всего 99 долларов в неделю и 398 долларов в месяц, есть довольно большие уловы.

Во-первых, новоприбывший сосед по комнате должен положить голову на небольшую односпальную кровать в нескольких дюймах от кровати арендатора, который уже живет там.

Что делает это расположение еще хуже, так это стопка книг и одежды между двумя кроватями, из-за которой тесное свободное пространство между ними кажется намного меньше. Кроме того, у нынешнего жильца есть две домашние кошки, что делает судороги еще более реалистичными.

Если говорить об и без того скудном жилом пространстве, то, по данным Jam Press, оно стало еще меньше из-за плохой организации и разбросанных повсюду вещей, особенно на кухне.

Там над плитой сложены коробки с пакетиками чая, кухонные полотенца и что-то похожее на банки растворимого кофе, а грязная посудомойка стоит рядом с корытом перед кучей продуктов и кружек. Прямо над мини-холодильником места очень мало, да и места на полу тоже мало.

Клип с обзором показывает беспорядок, сложенный на кухне. Один комментатор написал: «Звучит как тюремный срок», а другой добавил: «Я жду документальный фильм Netflix об убийстве».
Jam Press Vid/@adamzinho.1
То, что арендатор ищет соседа по комнате, не означает, что для каждого есть отдельные спальни.
То, что арендатор ищет соседа по комнате, не означает, что для каждого есть отдельные спальни. Клип набрал около 891 200 просмотров, оставив зрителей в шоке.
Jam Press Vid/@adamzinho.1

«Звучит как тюремный срок… Я жду документальный фильм Netflix об убийстве».

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Между тем коммунальная жилплощадь выглядит ужасно. В ванной есть небольшая душевая кабина и небольшая раковина, а ящики с кошачьим туалетом занимают основное место на полу.

Объявление гласит: «Я очень честный человек, живущий в многоквартирном доме. У меня есть дополнительная кровать в кровати, в которой я живу (это не отдельная комната)». «Я ищу кого-нибудь, кто разделит со мной комнату. Вам придется жить со мной и моей кошкой».

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Он продолжает: «Я коллекционер и люблю собирать много вещей, включая книги, марки и монеты. Я ищу кого-то со схожими интересами, но в этом нет необходимости», добавив, что в квартире нет Wi-Fi. это позволяет гибко организовать выход в любое время, он находится недалеко от центра города — и нынешний арендатор с удовольствием постирает своего соседа по комнате за дополнительную плату.

Переполненная общая жилая площадь.
Переполненная общая жилая площадь.
Jam Press Vid/@adamzinho.1
Семья очень близка друг другу.
Семья очень близка друг другу.
Jam Press Vid/@adamzinho.1
туалет.
туалет.
Jam Press Vid/@adamzinho.1

Клип набрал около 891 200 просмотров, оставив зрителей в шоке.

Один комментатор написал: «Звучит как тюремный срок», а другой добавил: «Я жду документальный фильм Netflix об убийстве».

Другой комментатор сказал: «Он не может платить мне за то, чтобы я там жил».

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