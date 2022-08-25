TikTok боится этой квартиры, так как комнаты спят в нескольких дюймах друг от друга

Как далеко вы пойдете, чтобы сэкономить немного денег? Вы делите маленькую студию с соседом по комнате, который не только любит беспорядок, но и спит в неудобной близости от него?

Адам Брюс, 31-летний обозреватель номеров на TikTok, напугать зрителей Показывая ужасно ужасное объявление об аренде дома в Дублине. Хотя они стоят всего 99 долларов в неделю и 398 долларов в месяц, есть довольно большие уловы.

Во-первых, новоприбывший сосед по комнате должен положить голову на небольшую односпальную кровать в нескольких дюймах от кровати арендатора, который уже живет там.

Что делает это расположение еще хуже, так это стопка книг и одежды между двумя кроватями, из-за которой тесное свободное пространство между ними кажется намного меньше. Кроме того, у нынешнего жильца есть две домашние кошки, что делает судороги еще более реалистичными.

Если говорить об и без того скудном жилом пространстве, то, по данным Jam Press, оно стало еще меньше из-за плохой организации и разбросанных повсюду вещей, особенно на кухне.

Там над плитой сложены коробки с пакетиками чая, кухонные полотенца и что-то похожее на банки растворимого кофе, а грязная посудомойка стоит рядом с корытом перед кучей продуктов и кружек. Прямо над мини-холодильником места очень мало, да и места на полу тоже мало.

Клип с обзором показывает беспорядок, сложенный на кухне. Один комментатор написал: «Звучит как тюремный срок», а другой добавил: «Я жду документальный фильм Netflix об убийстве». Jam Press Vid/@adamzinho.1

То, что арендатор ищет соседа по комнате, не означает, что для каждого есть отдельные спальни. Клип набрал около 891 200 просмотров, оставив зрителей в шоке. Jam Press Vid/@adamzinho.1

«Звучит как тюремный срок… Я жду документальный фильм Netflix об убийстве». Комиксы о подражателях начинаются в разделе комментариев TikTok

Между тем коммунальная жилплощадь выглядит ужасно. В ванной есть небольшая душевая кабина и небольшая раковина, а ящики с кошачьим туалетом занимают основное место на полу.

Объявление гласит: «Я очень честный человек, живущий в многоквартирном доме. У меня есть дополнительная кровать в кровати, в которой я живу (это не отдельная комната)». «Я ищу кого-нибудь, кто разделит со мной комнату. Вам придется жить со мной и моей кошкой».

Он продолжает: «Я коллекционер и люблю собирать много вещей, включая книги, марки и монеты. Я ищу кого-то со схожими интересами, но в этом нет необходимости», добавив, что в квартире нет Wi-Fi. это позволяет гибко организовать выход в любое время, он находится недалеко от центра города — и нынешний арендатор с удовольствием постирает своего соседа по комнате за дополнительную плату.

Переполненная общая жилая площадь. Jam Press Vid/@adamzinho.1

Семья очень близка друг другу. Jam Press Vid/@adamzinho.1

туалет. Jam Press Vid/@adamzinho.1

Клип набрал около 891 200 просмотров, оставив зрителей в шоке.

Один комментатор написал: «Звучит как тюремный срок», а другой добавил: «Я жду документальный фильм Netflix об убийстве».

Другой комментатор сказал: «Он не может платить мне за то, чтобы я там жил».