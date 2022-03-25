TikToker Movies Водитель Uber делает пророссийские комментарии в вирусном видео

В быстро распространяющемся сейчас TikTok женщина записала, что ее водитель Uber делает пророссийские комментарии о продолжающейся войне в Украине. Видео показывает голову TikToker в тишине, что, по ее словам, она сделала, чтобы благополучно вернуться домой.

TikToker, Джордан Голди (Встроить твит), на видео, где она пьет чай йерба мате Мэтта с широко открытыми глазами, когда говорит водитель Uber.

«Я согласен со всем простым, что говорят водители Uber, поэтому я иду домой», — написал Голди, объясняя видео на экране.

На видео водитель говорит: «Если вы станете хорошим слугой, войны не будет. Но нет, они хотели своей независимости. Они хотят сами принимать решения, а Россия им сказала -»

В этот момент запись закончилась, но Голди явно чувствовал себя неловко.

В подписи к видео она сказала: «Я просто продолжала улыбаться и кивать после того, как он сказал: «Я не жестокий парень, но мне очень легко им быть». К четвергу видео в TikTok набрало почти 37 000 просмотров.

Зрители не согласились с комментарием водителя, как и Голди, и многие отметили, что водителям Uber не следует говорить о политике.

Политическая речь водителя Uber. Один из зрителей саркастически прокомментировал.

«Ах, да. Подкаст водителя Uber для его плененной аудитории», — сказал другой зритель.

Один TikToker написал заглавными буквами: «НЕТ, НЕТ! Где опция «Поездка в тишине»! Я вам не друг и не терапевт, я просто пытаюсь добраться до места назначения».

Некоторые зрители назвали комментарий водителя «пугающим».

«Так ужасно, Боже мой», — сказал один из них.

Другой зритель написал: «Это так страшно, надеюсь, тебе уже лучше, о боже».

Другие зрители поделились похожим опытом пользователей Uber.

Так это глобальный опыт? Один TikToker прокомментировал. «Я продолжал приводить этого парня, который сказал мне, что вылечил рак своей собаки с помощью кристаллов, но его машина была хороша».

Другой TikToker сказал: «Я тоже был на Uber, мы все можем жить как крипто-короли в Пуэрто-Рико… просто улыбайтесь и кивайте…».

Один зритель прокомментировал: «Мой водитель Uber однажды рассказал мне все о своем плане уклонения от уплаты налогов и истории арестов, и я так сильно преувеличил этого парня, потому что боялся рассмеяться вслух».

Daily Dot связалась с создателем через комментарий TikTok и с Uber по электронной почте для прессы.

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