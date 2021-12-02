Titanfall был окончательно списан

Начиная с сегодняшнего дня Respawn навсегда прекращает новые продажи оригинального Titanfall и удаляет его из сервисов подписки с 1 марта 2022 года.

Respawn объявила об этом в своем заявлении, но не уточнила, почему игра была исключена из списка. Наиболее очевидное предположение состоит в том, что в последние годы он стал игровой площадкой для хакеров, что по существу сделало игру неиграбельной и привело к тому, что это произошло. база игроков раствориться в полузабытии. Разумно предположить, что Respawn просто больше не видит положительной отдачи от своих усилий по борьбе с хакерами.

Тем не менее, Respawn уверяет фанатов, что это не означает конец вселенной Titanfall — серверы оригинальной игры останутся в сети для нескольких игроков, которые хотят выжить, и ничего не изменится в премиум-уровне. Titanfall 2. Также похоже, что Apex Legends продолжит увековечивать персонажей из Titanfall.

«Будьте уверены, Titanfall — это ядро ​​ДНК Respawn, и эта удивительная вселенная будет продолжать существовать», — говорится в заявлении Respawn. «Сегодня в Titanfall 2 и Apex Legends, и в будущем. Эта франшиза — Полярная звезда того калибра, который мы будем продолжать создавать здесь, в Respawn».

Несмотря на эти заверения, Respawn не анонсировал ничего, связанного с серией Titanfall. Еще в сентябреКоординатор сообщества Respawn Джейсон Гарза разбил надежды на то, что Titanfall 3 появится в ближайшее время, но студия быстро отреагировала, использовав ту же фразу «Respawn core», которую они позже повторили в заявлении выше, и вызвало волнение: «Кто знает, что нас ждет в будущем?»

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