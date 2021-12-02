Tech

Titanfall был окончательно списан

2 декабря, 2021
Artem Sokolov

Начиная с сегодняшнего дня Respawn навсегда прекращает новые продажи оригинального Titanfall и удаляет его из сервисов подписки с 1 марта 2022 года.

Respawn объявила об этом в своем заявлении, но не уточнила, почему игра была исключена из списка. Наиболее очевидное предположение состоит в том, что в последние годы он стал игровой площадкой для хакеров, что по существу сделало игру неиграбельной и привело к тому, что это произошло. база игроков раствориться в полузабытии. Разумно предположить, что Respawn просто больше не видит положительной отдачи от своих усилий по борьбе с хакерами.

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