TMNT: Shredder’s Revenge теперь на мобильных устройствах через Netflix

Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера Это просто похоже на классическую аркадную игру. Она была запущена в прошлом году на консолях и ПК, а благодаря Netflix игра теперь доступна на мобильных устройствах. андроид И iOS Через приложение Netflix Games. Любой, у кого есть подписка на Netflix, сможет играть Месть Шреддера.

Месть Шреддера Это одиночная игра на мобильных устройствах (мультиплеер на других консолях). Вы по-прежнему можете играть в любой игровой, сюжетный и аркадный режимы, а также объединяться со случайными игроками в сети или с друзьями с помощью кода. В любом случае, сделайте свой путь Месть Шреддера Это абсолютное удовольствие. Это постоянно анимированная игра — всегда есть что подкрасться и сразиться, когда вы бежите по великолепному пейзажу Нью-Йорка с пиксельной графикой.

Вот официальное описание игры:

Игроки смогут надрать задницу Леонардо, Рафаэлю, Донателло, Микеланджело и другим знакомым в этом полностью ламповом ритме, вдохновленном 80-ми годами. Играя за популярных персонажей TMNT или впервые выбирая Эйприл, Мастера Сплинтера или Кейси Джонса в качестве игровых персонажей, игроки найдут игровой процесс старой школы, дополненный совершенно новой боевой механикой, и откроют для себя потрясающие приключения в совершенно новом потрясающем сюжетном режиме.

У Netflix есть целый ряд отличных мобильных игр, Но может быть трудно найти. Если вы смотрите Netflix только по телевизору, вы можете даже не знать, что ваше потоковое устройство предлагает игры. Они скрыты в мобильном приложении, откуда вы сможете скачать и играть. Но вы также можете найти игры в соответствующих магазинах приложений, и вас попросят показать, что у вас есть подписка на Netflix.