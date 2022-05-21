Tokyo: The Tower of Perpetuity выйдет 2 июня на Switch и ПК.

Токио: Вечная башня Он выйдет из раннего доступа и будет выпущен для обращает И ПК через пар 2 июня за 11,99 долларов США для издателя. Играть и разработчик //публичное заявление объявил. Он будет поддерживать варианты английского, японского и упрощенного китайского языков.

боковая прокрутка работа игра-рогалик Впервые он был запущен в раннем доступе для ПК через пар 7 ноября 2020 года. Это был релиз Switch. ранее объявленный Наряду с версиями для iOS и Android, которые не были упомянуты в сегодняшнем пресс-релизе. Также анонсирована версия для PlayStation 4. До этого.

Вот обзор игры через PLAYISM:

Вы оказываетесь в ловушке в таинственной башне — башне, которая меняет свою структуру каждые 24 часа. Наследие вашей эпической борьбы должно быть высечено в сердцах тех, кто бросает вам вызов, как святыня. Обойдите бесчисленное количество несчастных падших душ и проложите свой путь к невиданной доселе вершине! Токио: Вечная башня представляет собой 2D-социальный roguelike, действие которого происходит в названной Башне Вечности, наполненной монстрами и чудовищными ловушками, которые процедурно генерируются каждые 24 часа. Название было создано независимым независимым разработчиком Saebashi в личном кругу додзин // commentout. В отличие от дизайна игры и общего симпатичного персонажа, игровой процесс наполнен сложными битвами с боссами и платформерами, чтобы испытать свои навыки. Игра привлекла внимание различных СМИ еще на ранней стадии разработки и получила следующие награды и номинации: Xiamen International Animation Festival 2019 получил награду за лучшее игровое приложение.

Tokyo Game Show 2018, номинация на премию Dengeki PlayStation Indie Game Award.

Tokyo Game Show 2017, номинация в категории Dengeki PlayStation Indie Game. играбельные персонажи Пять персонажей, которыми вы можете играть, как в Токио: Вечная башня У него нет базовых атак. Тем не менее, у каждого персонажа есть свой мощный навык, который они могут использовать, но у него есть период восстановления. Поэтому игроки должны уметь уклоняться и умело использовать предметы, пока умение остывает. Горничная из ада: Какао — Навык: ножи вращаются вокруг персонажа, выступая в роли щита, который также наносит урон врагам.

— Навык: ножи вращаются вокруг персонажа, выступая в роли щита, который также наносит урон врагам. Автоматизированный робот-уборщик: Канаэ Навык: непрерывно стреляет во всех направлениях.

Навык: непрерывно стреляет во всех направлениях. Больная девушка-дракон: Шипу де Телль Навык: Стреляет непрерывным лазером дальнего действия.

Навык: Стреляет непрерывным лазером дальнего действия. Дух Лисы Куноичи: Кокури Навык: стреляет группой сюрикенов с перекрестной самонаводящейся ракетой.

Навык: стреляет группой сюрикенов с перекрестной самонаводящейся ракетой. Тысячелетняя лиса-оборотень: Имиби — Навык: Устанавливает барьер, который атакует врагов, которые его преодолевают.

Руководства по функциям Автоматически создаваемое подземелье, которое меняется каждый день. — это двухмерный экшн-игра Действие происходит в ТОКОЙО — Башне Вечности — постоянно меняющейся, обманчивой, автоматически создаваемой жуткой башне с демоническими монстрами и чудовищными ловушками. Tower of Perpetuity автоматически обновляется игровым сервером каждые 24 часа (в режиме реального времени), что позволяет игрокам со всего мира захватывать одно и то же подземелье каждый день и только в течение одного дня. Различные ловушки и уловки ждут вас каждый день, и вы должны соревноваться с другими игроками, пробивая себе путь. Подземелье содержит различные ответвления, которые предлагают определенную степень свободы выбора и случайности.

— это двухмерный экшн-игра Действие происходит в ТОКОЙО — Башне Вечности — постоянно меняющейся, обманчивой, автоматически создаваемой жуткой башне с демоническими монстрами и чудовищными ловушками. Tower of Perpetuity автоматически обновляется игровым сервером каждые 24 часа (в режиме реального времени), что позволяет игрокам со всего мира захватывать одно и то же подземелье каждый день и только в течение одного дня. Различные ловушки и уловки ждут вас каждый день, и вы должны соревноваться с другими игроками, пробивая себе путь. Подземелье содержит различные ответвления, которые предлагают определенную степень свободы выбора и случайности. легкие социальные элементы — В игре реализованы социальные функции, использующие сеть, надгробная плита будет размещена там, где игрок встречает свой конец, появляясь в играх других игроков вместе с их «остатками» и «последними словами». Воспользуйтесь преимуществами различных специальных навыков, предоставляемых каждому персонажу, и соревнуйтесь с другими игроками, сражаясь за то, чтобы обогнать бесчисленные тела ваших менее удачливых противников и пробиться через непроходимое подземелье.

— В игре реализованы социальные функции, использующие сеть, надгробная плита будет размещена там, где игрок встречает свой конец, появляясь в играх других игроков вместе с их «остатками» и «последними словами». Воспользуйтесь преимуществами различных специальных навыков, предоставляемых каждому персонажу, и соревнуйтесь с другими игроками, сражаясь за то, чтобы обогнать бесчисленные тела ваших менее удачливых противников и пробиться через непроходимое подземелье. Настройка персонажа (доступно только в Steam) — Свободно редактируйте и настраивайте скины для своего персонажа, которые затем появятся в игре. Вы даже можете добавить начальные и конечные истории и диалоги к своему персонажу, чтобы улучшить его повествование и характер! Возьмите на себя роль любимого персонажа и доминируйте Токио: Вечная башня!

— Свободно редактируйте и настраивайте скины для своего персонажа, которые затем появятся в игре. Вы даже можете добавить начальные и конечные истории и диалоги к своему персонажу, чтобы улучшить его повествование и характер! Возьмите на себя роль любимого персонажа и доминируйте Токио: Вечная башня! Скоро появятся пользовательские официальные фигурки! — Мы объединились с известными иллюстраторами, знаменитостями и геймдизайнерами, чтобы предоставить вам пользовательских персонажей, которыми вы можете играть вместе с пятью существующими играбельными персонажами. Мы добавим это в игру позже, поэтому, пожалуйста, следуйте за нами! Полная версия стим Ранний доступ Steam будет получать следующие обновления в виде полных патчей. Реализован Истинный Босс.

Истинная концовка была выполнена.

Достижения реализованы.

Улучшены характеристики мода (добавлена ​​вступительная история и т.д.).

Добавлены элементы группы.

Новые трюки с картами.

Режим практики со сложными боссами.

Значительное увеличение автоматически сгенерированных отклонений (более 300!).

Смотрите новый трейлер ниже. Посмотреть новый набор скриншотов в галерее.

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