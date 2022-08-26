Total Energy продает свою долю в российском газовом месторождении, связанном с войной — экономикой — войной на Украине

ФОТОГРАФИЯ: новый логотип TotalEnergies во время церемонии открытия на зарядной станции в Ла-Дефанс на окраине Парижа 28 мая 2021 года. AFP

Компания заявила, что в пятницу подписала соглашение со своим местным российским партнером «Новатэком» о продаже 49 процентов Термокарстового газового месторождения «на экономических условиях, которые позволят TotalEnergies возместить непогашенные суммы, вложенные в месторождение».

В нем говорится, что отчуждение было согласовано в июле и представлено российским властям в начале августа с одобрением 25 августа.

Это произошло на следующий день после того, как во французской ежедневной газете Le Monde появилась статья, в которой говорилось о предполагаемой переработке конденсата природного газа с Термокарстового в топливо для реактивных истребителей, причастных к нападению России на Украину с февраля.

TotalEnergies (бывшая Total) владеет 49 процентами акций «Тернефтегаза», компании, добывающей газ на Термокарстовом месторождении.

Остальные 51% принадлежат «Новатэку», французской компании также принадлежит 19,4% акций.

Газета Le Monde сообщила в среду, что конденсат с Термокарстового НПЗ, который с февраля по июль поставил 42 700 тонн топлива, был отправлен на авиабазы, где базируются российские самолеты.

Ссылаясь на данные финансовой информационной компании Refinitiv, компания заявила, что поставки могут быть отнесены к побочным продуктам Термокарстового.

Первоначально TotalEnergies заявила, что не контролирует продажи своего российского партнера.

В пятницу компания заявила, что «Новатэк» отрицает, что ее конденсат перерабатывается в топливо для российских военных самолетов.

В заявлении «Новатэка», предоставленном французской компанией, говорится, что вместо этого он был отправлен на переработку на НПЗ, продукция которого экспортируется исключительно за пределы России.

TotalEnergies также заявила, что рассматривает возможность судебного иска, чтобы положить конец «необоснованному спору, который наносит ущерб репутации компании».

Французская группа — единственная крупная западная энергетическая группа, продолжающая свою деятельность в России.

«Мы благодарны (президенту Франции) Эммануэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне для Франции стыдно помогать французским компаниям убивать украинцев и разрушать наши города», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Твитнуть в пятницу.

«ТотальЭнерджис, уходите из России!»

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