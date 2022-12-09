TotalEnergies возьмет у НОВАТЭКа $3,7 млрд, чтобы вывести членов совета директоров

TotalEnergies сохранила многие российские инвестиции

вывести двух членов совета директоров из НОВАТЭКа

Списание в размере 3,7 млрд долларов будет отражено в отчетности за четвертый квартал

«Новатэк», скорее всего, продолжит получать дивиденды, — аналитик

ПАРИЖ (Рейтер) — Французский нефтяной гигант Total Energy, одна из последних западных компаний, обосновавшихся в России, заявил, что продаст свою долю в российской группе «Новатэк» на сумму 3,7 млрд долларов. (НВТК.ММ) И вывести его членов из совета директоров компании.

В результате последнего удара TotalEnergies сообщила о сокращении своих активов в России в этом году на 14,4 млрд долларов, что все еще меньше суммы в 25,5 млрд долларов до вычета налогов, которую конкурент BP зарегистрировал в марте.

В отличие от BP и Shell и несмотря на критику со стороны некоторых активистов, TotalEnergies (TTEF.PA) У него было несколько инвестиций в Россию после того, как страна вторглась в Украину 24 февраля и столкнулась с международными санкциями за это.

Ей принадлежит 19,4% акций производителя газа «Новатэк» и миноритарных пакетов в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ СПГ».

В пятничном заявлении TotalEnergies говорится, что санкции ЕС против России означают, что два ее директора в совете директоров «Новатэка» воздерживаются от голосования на заседаниях совета директоров, особенно по финансовым вопросам, и поэтому не могут в полной мере выполнять свои роли.

«В этих обстоятельствах совет директоров TotalEnergies принял решение об отзыве представителей компании из состава совета директоров ПАО «Новатэк» с немедленным вступлением в силу».

Он также заявил, что «больше не будет приобретать свои 19,4% акций НОВАТЭКа», что приведет к снижению его стоимости примерно на 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале.

Акции компании, которая до сих пор демонстрировала рекордно высокую прибыль в этом году, упали на 1,2% по состоянию на 11:31 по Гринвичу.

Нефтяной гигант, заявивший в сентябре прошлого года, что ему стало «сложнее» извлекать прибыль из своих российских интересов, не сказал, почему он решил отменить удаление именно сейчас.

Представители компании не ответили на запросы Reuters о сроках переезда.

Заработок НОВАТЭКа

«Главные вопросы сегодняшнего выпуска — почему сейчас, а не раньше», — сказал аналитик РБК Бирадж Пурхатария. «Доля в «Новатэке», на наш взгляд, была, вероятно, наименее сложной для TotalEnergies».

Он сказал, что не ожидает выхода TotalEnergies из Ямал СПГ и считает, что это решение не повлияет на выплату дивидендов НОВАТЭКом TotalEnergies. Он сообщил, что эти выплаты были произведены во втором и четвертом кварталах, так как выплаты за второй квартал составили около 450 миллионов долларов.

«Мы ожидаем, что, учитывая хороший год для цен на сырьевые товары, ожидаемый четвертый взнос будет больше», — сказал Пурхатария.

В своем заявлении TotalEnergies заявила, что не может продать долю «Новатэка» «в свете действующих акционерных соглашений, в соответствии с которыми TotalEnergies запрещается продавать какие-либо активы крупному акционеру «Новатэка», на которого распространяются санкции».

В нем говорится, что делистинг НОВАТЭКа также означает, что он не будет учитывать соответствующие запасы, что повлияет на заявленные доказанные запасы компании на конец 2021 года в размере 1,7 миллиарда баррелей.

Дополнительный отчет Тассило Амел и Доминик Видалон; Написание Сильвии Алоизи; Монтаж Джейсона Нили

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.