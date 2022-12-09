TotalEnergies возьмет у НОВАТЭКа $3,7 млрд, чтобы вывести членов совета директоров

- TotalEnergies сохранила многие российские инвестиции
- вывести двух членов совета директоров из НОВАТЭКа
- Списание в размере 3,7 млрд долларов будет отражено в отчетности за четвертый квартал
- «Новатэк», скорее всего, продолжит получать дивиденды, — аналитик
ПАРИЖ (Рейтер) — Французский нефтяной гигант Total Energy, одна из последних западных компаний, обосновавшихся в России, заявил, что продаст свою долю в российской группе «Новатэк» на сумму 3,7 млрд долларов. (НВТК.ММ) И вывести его членов из совета директоров компании.
В результате последнего удара TotalEnergies сообщила о сокращении своих активов в России в этом году на 14,4 млрд долларов, что все еще меньше суммы в 25,5 млрд долларов до вычета налогов, которую конкурент BP зарегистрировал в марте.
В отличие от BP и Shell и несмотря на критику со стороны некоторых активистов, TotalEnergies (TTEF.PA) У него было несколько инвестиций в Россию после того, как страна вторглась в Украину 24 февраля и столкнулась с международными санкциями за это.
Ей принадлежит 19,4% акций производителя газа «Новатэк» и миноритарных пакетов в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ СПГ».
В пятничном заявлении TotalEnergies говорится, что санкции ЕС против России означают, что два ее директора в совете директоров «Новатэка» воздерживаются от голосования на заседаниях совета директоров, особенно по финансовым вопросам, и поэтому не могут в полной мере выполнять свои роли.
«В этих обстоятельствах совет директоров TotalEnergies принял решение об отзыве представителей компании из состава совета директоров ПАО «Новатэк» с немедленным вступлением в силу».
Он также заявил, что «больше не будет приобретать свои 19,4% акций НОВАТЭКа», что приведет к снижению его стоимости примерно на 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале.
Акции компании, которая до сих пор демонстрировала рекордно высокую прибыль в этом году, упали на 1,2% по состоянию на 11:31 по Гринвичу.
Нефтяной гигант, заявивший в сентябре прошлого года, что ему стало «сложнее» извлекать прибыль из своих российских интересов, не сказал, почему он решил отменить удаление именно сейчас.
Представители компании не ответили на запросы Reuters о сроках переезда.
Заработок НОВАТЭКа
«Главные вопросы сегодняшнего выпуска — почему сейчас, а не раньше», — сказал аналитик РБК Бирадж Пурхатария. «Доля в «Новатэке», на наш взгляд, была, вероятно, наименее сложной для TotalEnergies».
Он сказал, что не ожидает выхода TotalEnergies из Ямал СПГ и считает, что это решение не повлияет на выплату дивидендов НОВАТЭКом TotalEnergies. Он сообщил, что эти выплаты были произведены во втором и четвертом кварталах, так как выплаты за второй квартал составили около 450 миллионов долларов.
«Мы ожидаем, что, учитывая хороший год для цен на сырьевые товары, ожидаемый четвертый взнос будет больше», — сказал Пурхатария.
В своем заявлении TotalEnergies заявила, что не может продать долю «Новатэка» «в свете действующих акционерных соглашений, в соответствии с которыми TotalEnergies запрещается продавать какие-либо активы крупному акционеру «Новатэка», на которого распространяются санкции».
В нем говорится, что делистинг НОВАТЭКа также означает, что он не будет учитывать соответствующие запасы, что повлияет на заявленные доказанные запасы компании на конец 2021 года в размере 1,7 миллиарда баррелей.
Дополнительный отчет Тассило Амел и Доминик Видалон; Написание Сильвии Алоизи; Монтаж Джейсона Нили
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