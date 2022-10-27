TotalEnergies сообщила о прибыли в размере $9,9 млрд в третьем квартале, сообщив о новом российском двойном доходе.

ПАРИЖ, 27 октября. (Рейтер) — Total Energy (TTEF.PA) Компания сообщила о резком скачке чистой прибыли в третьем квартале по сравнению с прошлым годом, поскольку она присоединилась к другим энергетическим гигантам в своем секторе, чтобы извлечь выгоду из более высоких цен на нефть и газ, хотя она также продемонстрировала новый минимум, связанный с Россией.

Скорректированная чистая прибыль TotalEnergies за третий квартал составила 9,86 млрд долларов. Это по сравнению с 4,77 миллиарда долларов за тот же период 2021 года и 9,8 миллиарда долларов во втором квартале этого года.

Компания также объявила о новом сокращении на 3,1 миллиарда долларов, которое, по ее словам, было связано с Россией, увеличив резервы на 7,6 миллиарда долларов за первые два квартала года. Общее списание активов в России является одним из крупнейших резервов западных компаний, хотя оно не столь велико, как падение стоимости BP за пределами страны более чем на 25 миллиардов долларов. Читать далее

Цены на нефть и газ резко выросли в этом году после вторжения России в Украину, и Shell в четверг сообщила о прибыли в размере 9,45 млрд долларов в третьем квартале и объявила о планах резко увеличить свои дивиденды к концу года.

В отличие от лондонских конкурентов BP и Shell, TotalEnergies инвестировала несколько средств в Россию, в том числе миноритарные доли в «Новатэке», «Ямал СПГ» и российском «Арктик СПГ 2».

Отвечая на вопрос о причине решения, представитель TotalEnergies сослался на комментарии, сделанные президентом и генеральным директором компании Патриком Пуянном в презентации для инвесторов в прошлом месяце. Боян сказал тогда, что западным группам стало «сложно» получать прибыль от российских совместных предприятий и холдингов.

«Я не уверен, что в ближайшие месяцы мы продолжим получать какие-либо потоки из России», — сказал тогда Боян.

В этой презентации в конце сентября TotalEnergies заявила, что увеличит инвестиции и нарастит производство сжиженного природного газа (СПГ), изложив свою стратегию на потенциальное будущее без России, но все еще далека от разрыва связей с Россией.

Total Energy, которая столкнулась с забастовкой некоторых рабочих нефтеперерабатывающих заводов во Франции, также объявила в четверг о единовременной премии для сотрудников, отражающей ее высокие доходы.

(Отчетность Бенджамина Маллета и Сильвии Алоизи) Под редакцией Судипа Кар Гупты, Линкольна Феста и Джерри Дойла

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