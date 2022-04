Toyota дает Supra руководство и пропускает столь необходимый двигатель

картина : Тойота

Солнце было ярче, когда это была Toyota Supra получила механическую коробку передач.. Отсутствие подрулевого лепестка сделало спортивный Halo от Toyota недоступным для многих энтузиастов, и хотя он по-прежнему отличная машинаМне всегда казалось, что чего-то не хватает. Это изменилось в четверг, когда Toyota наконец подтвердила, что Supra с механической коробкой передач реальна — для некоторых покупателей.

Обновление от 29 апреля 2022 г., 16:20 по восточному времени: Эта история была дополнена новой информацией о происхождении Supra Guide.

Во-первых, хорошие новости. Toyota говорит, что приложила большие усилия, чтобы спроектировать эту трансмиссию и заставить ее хорошо работать с 3,0-литровым двигателем с турбонаддувом. BMW не снабжает этот двигатель мануалом, поэтому Toyota пришлось проделать большую работу, чтобы получить Supra с механикой. Вот что из этого последовало, Из пресс-релиза Тойоты:

Команда инженеров модифицировала существующий корпус трансмиссии, карданный вал и зубчатую передачу и удалила ненужные элементы, такие как звуковой луч, что уменьшило вес. В основе трансмиссии лежит новая конструкция сцепления большого диаметра с усиленной диафрагменной пружиной. Благодаря увеличенной площади трения и усиленной пружине этот новый компонент обладает высокой мощностью, подходящей для использования с двигателем GR Supra с высоким крутящим моментом. Недавно разработанная шестиступенчатая механическая коробка передач также оснащена новой программируемой интеллектуальной механической коробкой передач (iMT), которая отдает предпочтение спортивным характеристикам. При повышении передачи параметры регулируются для оптимизации крутящего момента двигателя в момент включения и выключения сцепления; На более низких передачах программное обеспечение настроено на стабильную работу. iMT установлен по умолчанию, но по желанию водителя его можно отключить в спортивном режиме. Чтобы избежать медленного взлета и ощущения низкого ускорения, передаточное число главной передачи было сокращено с 3,15 (у автоматической GR Supra) до 3,46 (у GR Supra MT). В результате отзывчивость и передачи идеально подходят для спортивного автомобиля.

Лимитированная серия A91-MT Supra, всего 500 экземпляров будут проданы в Северной Америке. картина : Тойота

После объявления Тойоты, CD-плеер В пятницу отдельно сообщалось, что шестиступенчатая коробка передач очень похожа на саму Supra от BMW. Это агрегат ZF, «настроенный Toyota», поскольку японский автопроизводитель заменил одни детали на другие, такие как вышеупомянутое сцепление большого диаметра, усиленная пружина и конструкция ручки переключения передач:

«Детали, используемые в коробке передач, взяты из комбинированной механической коробки передач, изготовленной совместно с ZF, но комбинация деталей является эксклюзивной для GR Supra», — сказал представитель Toyota. CD-плеер. Toyota сотрудничала с ZF и BMW в разработке конструкции рычага переключения передач/педали, окончательного решения относительно передаточного числа и настройки iMT. [rev-matching and upshift smoothing] Функция, ощущение трансформации. « Коробка передач Supra даже получает собственный уникальный код трансмиссии в каталоге запчастей BMW: GS6L50TZ. Судя по этому форуму SupraMKV, ориентировочный код снаружи и менее мощного BMW Z4 sDrive20i — GS6L40LZ. Согласно правилам сопоставления трансмиссии BMW, разница между «L50T» и «L40L» указывает на отклонение в «типе» трансмиссии и зубчатой ​​передачи. Кодовые биты «GS6» и «Z» относятся к шестиступенчатой ​​механической коробке передач. и ZF как производитель, соответственно и для дальнейшего справки руководство по текущим М3 и М4 имеет обозначение GS6-45BZ.

G/O Media может получить комиссию Streamin’ USA

Allows you to use a bunch of streaming services in one place, grants access to live TV thanks to things like YouTube TV, and can be controlled using your voice.

Speaking of the shift knob, Toyota says ergonomics were a consideration too. Making space for a manual in a car that wasn’t originally offered with one can be a bit of a bear. Again, from the manufacturer’s release:

Close attention was also paid to how a manual shifter could be accommodated in the driver’s cockpit. The lever ratio was specifically set to minimize the effort required to make shifts and engage reverse gear. While the weight and shape of the 200g gear knob, along with the quality of shift engagement, have all been precisely defined. Ergonomics were also top-of-mind, as the console unit and position of the drive mode selector were adjusted to provide a 1.7-inch clearance between the shift knob and the control panel.

Toyota didn’t announce pricing for the manual Supra. That news will come this fall, shortly before 2023 models hit showrooms.

Here’s the catch: this six-speed will not be offered on the 2.0-liter four-cylinder Supra in any capacity. Honestly, I don’t know if a manual could have saved that car; I don’t know if anything could salvage the lesser Supra when the GR 86 и сейчас Долгожданная Corolla GR Также присутствует в модельном ряду Toyota. Мой коллега Стив считает, что никто не стал бы покупать Supra 2.0, имея доказательства против этих вариантов, и, возможно, он прав.

картина : Тойота

Для меня доказательство 3.0 делает 2.0 Supra худшим предложением, чем оно уже было, автомобиль Он живет в тени своего старшего брата. Вероятно, он существует только как база для модов, но сколько владельцев 2.0 вообще меняют 2JZ? Я полностью за дешевый вход в производительность, особенно для тех, кто достаточно опытен, чтобы компенсировать разницу с помощью гаечного ключа, но 2.0 всего примерно на 8000 долларов меньше, чем 3.0, который является флагманом Toyota. Это должен быть спортивный автомобиль всех видов.

Toyota также предложит ограниченную серию Supra с механической коробкой передач под названием A91-MT. Их будет построено всего 500 штук, с необходимой коробкой передач и внутри эксклюзивного североамериканского коньяка. Независимо от того, какую модель Supra вы заказываете, если вы выберете свою модель с помощью рычага переключения передач, вы получите красный значок сзади, чтобы все знали, что вы купили лучшую Supra, и, возможно, немного покрутите нож, когда кто-то тянет на автомате-только предыдущую Супру.