Toyota Motor закрывает завод в России

Логотип Toyota в автосалоне Toyota в Карачи, Пакистан, 27 июля 2022 г. REUTERS/Akhtar Soomro

Этот контент был произведен в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

МОСКВА (Рейтер) — Японская Toyota Motor Corporation (7203) сообщила в пятницу о решении прекратить производство автомобилей в России из-за перебоев с поставками основных материалов и запчастей.

Toyota приостановила производство в Санкт-Петербурге в марте из-за проблем с цепочкой поставок и прекратила импорт в Россию.

«В течение этого периода мы полностью сохранили нашу рабочую силу и убедились, что наше предприятие готово возобновить производство, если позволят условия», — говорится в заявлении.

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«Однако через шесть месяцев мы не смогли возобновить нормальную деятельность, и мы не видим признаков того, что сможем возобновить работу в будущем».

Toyota заявила, что ее операции в Москве нуждаются в реструктуризации, но она продолжит поддерживать розничную сеть в предоставлении услуг существующим клиентам Toyota и Lexus.

«Мы предоставим (сотрудникам)… помощь в повторном трудоустройстве, реабилитации и социальном обеспечении, включая финансовую поддержку сверх требований законодательства», — заявила Toyota.

Российская газета «Коммерсант», впервые сообщившая о планах, сообщила, что завод мощностью 100 000 единиц в год, выпускающий модели Camry и RAV4, будет сохранен и в будущем может быть продан.

Министерство промышленности и торговли России заявило, что работает вместе с региональными властями над путями развития площадки.

Несколько заводов в России остановили производство и перевели рабочих из-за нехватки высокотехнологичного оборудования из-за санкций и исхода западных производителей после того, как 24 февраля Москва ввела в Украину вооруженные силы.

Сообщается, что Renault продала свою крупнейшую долю в российском автопроизводителе АвтоВАЗ (AVAZI_p.MM) российскому научному институту за один рубль.

Производители роскошных автомобилей, такие как Jaguar, прекратили экспорт в Россию, а Ford и BMW приостановили часть производства.

Volvo в июле начала увольнять некоторых своих сотрудников в России, на долю которых в прошлом году приходилось 3% чистых продаж группы, после приостановки продаж, обслуживания и производства в феврале. Читать далее

Производители шин Michelin и Nokian также планируют уйти из России. Michelin заявила, что проблемы с цепочкой поставок, связанные с санкциями, сделали невозможным ведение бизнеса там. Читать далее

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