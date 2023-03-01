Trafigura заявляет, что Гупта стремился выдать российский металл за индийский

Авторы Паулина Девитт и Эрик Онстад

ЛОНДОН (Рейтер) — Индийский бизнесмен, обвиняемый Trafigura в мошенничестве, сказал торговцу сырьевыми товарами, что он импортировал российский никель и переработал его, прежде чем переименовать его в индийский, чтобы обойти финансовые ограничения, заявил бывший руководитель Trafigura в заявлении под присягой в лондонском суде.

В документе предлагаются возможные пути, по которым российский металл продолжал поступать на мировые рынки, несмотря на отказ горстки компаний и банков иметь дело с российскими товарами после вторжения в Украину.

Показания под присягой являются частью дела, которое Trafigura подает против Prateek Gupta в Высокий суд Лондона, утверждая, что компании Gupta совершали «систематическое мошенничество» при замене никеля, приобретенного Trafigura, другими материалами.

9 февраля Trafigura сообщила, что за замену сотрудников она заплатила 577 миллионов долларов. 8 февраля суд наложил на Гупту и его компании приказ о глобальном замораживании активов на сумму 625 млн долларов, который Гупта намерен оспорить.

Представитель Gupta сказал: «Мы еще не ответили на обвинения Trafigura. Мы готовим развернутый ответ, и он будет предоставлен в ближайшее время».

Сократес Окономо, тогдашний глава Trafigura по торговле никелем, заявил в письме под присягой, что компания покупала никель у Гупты и нескольких его компаний с 2015 года, но после того, как в феврале прошлого года в Украине разразился конфликт, Citi заявил, что не будет финансировать сделки. с русскими металлами. .

«Citi оговорил, что будет продолжать финансировать сделки только в том случае, если продаваемый никель не будет российского происхождения», — говорится в заявлении Окономо. Сити отказался от комментариев.

«Г-н Гупта указал в телефонном звонке, что намерен выполнить это требование».

Позже Гупта сказал Ойконому, что он обошел ограничения, поручив неназванному партнеру перерабатывать никель, импортированный из России, в сплав, говорится в заявлении под присягой.

«Предполагаемое намерение, стоящее за этим, состояло в том, чтобы изменить происхождение металла с российского на деградировавший индийский (или, по крайней мере, нероссийский) сплав», — говорится в письме под присягой Окономо.

История продолжается

Он добавил, что это было время, когда «стало сложно продавать на рынке товары российского производства и трудно получить финансирование от банков».

Окономо сказал, что Гупта обвинил неназванного партнера в замене высококачественного никеля никелевыми сплавами в поставках Trafigura.

В документах не указано, сколько российского никеля было переплавлено и переименовано в индийский металл.

Судебные документы показали, что после того, как в октябре прошлого года Trafigura начала подозревать, что около 25 000 тонн металла, проданного компаниями Гупты, не могут быть высококачественным никелем, она постаралась проверить более 1000 транспортных контейнеров.

В документах говорилось, что партии, проинспектированные Trafigura, содержали и другие материалы, в том числе углеродистую сталь, стоимостью в доли стоимости никеля.

Хотя западные правительства ввели ограниченные ограничения на российские металлы, такие банки, как Citi, и некоторые потребители заявили, что больше не имеют дело с российскими металлами.

Это, похоже, не препятствовало потоку металла из России.

Российский «Норникель», крупнейший в мире производитель рафинированного никеля, увеличил производство никеля в прошлом году на 13,5% до 218 970 тонн, а общая выручка от реализации металла упала на 6% до 16,1 млрд долларов.

По данным Trade Data Monitor, импорт необработанного и нелегированного никеля Индией из России в прошлом году упал на 11% с уровня 2021 года до 2617 тонн на сумму около 65 миллионов долларов в текущих ценах.

(Отчетность Паулины Девитт и Эрика Онстада; дополнительная отчетность Пратимы Десаи и Сэма Тобина; редактирование Яна Харви)