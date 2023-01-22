Travel Column: Музей авиации и космонавтики отмечает Томаса Стаффорда | социальная коммуникация

Оклахома породила несколько американских легенд, но, пожалуй, самая известная и яркая из них возникла в маленьком западном городке.

Хотя эта невероятная фигура больше не живет в штате, он не забыл свой родной город — и город, конечно, не забыл.

Чтобы отметить этого человека и его вклад в величайшие достижения Америки, посетите Музей авиации и космонавтики генерала Томаса Б. Стаффорда в Уэзерфорде.

То, что начиналось как небольшая витрина в аэропорту Уэзерфорд, в 1993 году выросло до двух комнат и превратилось в музей Смитсоновского института с несколькими галереями площадью 63 000 квадратных футов.

Два оригинальных зала представляют собой галерею Стаффорда и посвящены удивительной жизни, карьере и достижениям Тома Стаффорда. Игры, классная карточка, скаутский шарф и фотографии выделяют младшего Стаффорда

Он кивает в ответ, в то время как его футбольная куртка средней школы Weatherford и другие памятные вещи относятся к его школьным годам.

После окончания средней школы Weatherford в 1948 году он выиграл стипендию в Университете Оклахомы, чтобы играть в футбол, но его поступление в Военно-морскую академию США повело его в другом направлении.

После окончания университета он поступил на службу в ВВС США. Затем последовали тренировки и ряд миссий.

Он был выбран для обучения летчиков-испытателей и стал летчиком-испытателем, пилотом-инструктором, а позже стал соавтором учебных пособий по летным испытаниям.

После этого задания он подал заявление и был принят в Гарвардскую школу бизнеса.

Едва он вошел в дверь, как его уведомили о принятии НАСА во вторую группу астронавтов.

Во втором зале Стаффордской галереи основные моменты его карьеры включают видео на песню «Выше и быстрее».

Название отражает рекорд, установленный Аполлоном-10 и командиром Стаффордом с членами экипажа Джином Сернаном и Джоном Янгом.

По возвращении все трое двигались с самой высокой скоростью, которую когда-либо видел человек — 24 791 миля в час.

Другие экспонаты включают летные костюмы и трофеи, а также основные моменты его многих других достижений.

Оттуда посетители возвращаются в прошлое и историю авиации. Первый экспонат — полная копия Wright Flyer.

В 1903 году самолет Райта стал первым транспортным средством с двигателем тяжелее воздуха, совершившим полет. Реплика действительно умеет летать.

Этот музей полон учебной графики.

Игра о братьях Райт и их достижениях включает в себя детскую игру, которая вдохновила их на размышления, а также инженерные проблемы, с которыми они столкнулись при создании самолета.

Другие исторические самолеты свисают с потолка, а полноразмерная копия «Духа Святого Людовика» на полу позволяет посетителям заглянуть в далеко не роскошную кабину Линдберга.

Не упускайте из виду небольшой экран в старинном сейфе. Командиру Аполлона-11 Нилу Армстронгу удалось вытащить две маленькие детали из оригинального флаера Райта. Он взял тех, кто был с ним на Луну. Братья Райт не были удивлены.

Галерея Близнецов — это следующая область, которая ведет к некоторым из самых удивительных экспонатов в музее.

В то время как целью программы «Меркурий» (1961–1963 гг.) было определение способности людей выживать в космосе, программа «Джемини» (1965–1966 гг.) подтолкнула к проверке цели работы и жизни в космосе.

Войдя на эту выставку, вы не сможете пропустить гигантскую ракету Титан II, которая простирается на 100 футов через весь северный конец здания.

Рядом стоит его невооруженная ядерная боеголовка. Titan II был предпочтительной ракетой для программы Gemini.

В центре этой выставки находится настоящий космический корабль Gemini 6A, пилотируемый астронавтами Стаффордом и Уолли Ширра.

В декабре 1965 года они впервые встретились с другим космическим кораблем, Gemini 7, миссией, которая была необходима для исследования Луны.

Последний экспонат «Энергия гонки на Луну» подчеркивает мощь ракеты «Сатурн-5», которая, наконец, доставила людей на Луну.

Вы не найдете здесь Saturn V — этот бегемот был выше Статуи Свободы, пьедестал, основание и все такое! У них есть настоящий, проверенный временем ракетный двигатель F-1.

Потребовалось пять таких двигателей, чтобы поднять ракету с командным, служебным и лунным модулями наверху, и почти миллион галлонов топлива.

Перейдя в галерею Аполлона, гостей встречает большая статуя Снупи. Персонажи Чарльза Шульца, Снупи и Чарли Браун, были конкретными именами, выбранными генералом Стаффордом для обозначения лунного модуля Аполлона-10 (Снупи) и модуля командной службы (Чарли Браун).

Аполлон-10 был миссией, которая исследовала места запланированной посадки на Луну Аполлона-11.

Первый экспонат в этой галерее — полная копия лунного модуля и астронавтов Армстронга и Олдрина в высоком разрешении. Рядом интерактивный симулятор лунных модулей.

Интерактивные функции позволяют гостям выбрать одну из шести посадок или запусков на Луну, услышать реальную связь между астронавтами и центром управления полетом и наблюдать за видом астронавтов из окон лунного модуля, когда они приближаются или поднимаются с поверхности Луны.

Доступ к современному авиасалону осуществляется через короткий туннель, созданный из капота Боинга 747.

Здесь вы найдете функциональную кабину «Tweety Bird» и множество современных самолетов, включая настоящие российские МиГ-21, F-86 и T-38, а также элегантный «Fighting Falcon» F-16, частично разработанный генералом Томом. Стаффорд.

Этот самолет до сих пор находится на вооружении в качестве одного из передовых боевых самолетов Америки.

Хотя Stealth Gallery все еще находится в разработке, она впечатляет своими масштабами. Он ждет своего истребителя-невидимки F-117A, который, как ожидается, прибудет в начале этого года.

История стелс-технологии впечатляет больше, чем шоу. В 1979 году генералу Тому Стаффорду пришла в голову идея нарисовать его на декорациях отеля «Чикаго».

Эта конструкция легла в основу бомбардировщика-невидимки Northrop B-2, за что Стаффорд получил титул «Отец технологии стелс».

Приобретение Музеем Стаффорда F-117A является одним из самых ожидаемых артефактов в Соединенных Штатах.

Этот музей в Оклахоме будет одним из семи, где выставлен настоящий F-117A.

Посещение Стаффордского музея весело, познавательно и вдохновляюще. Его тезка действительно является одним из героев Америки.

Уэтерфорд находится примерно в 90 милях от Нормана, примерно в полутора часах пути. Если вы собираетесь пообедать, зайдите в закусочную Downtown Diner на главной улице. Не забудьте оставить место для десерта.

Они известны своими новоорлеанскими рогаликами с соусом из виски. Если они распроданы (они были в тот день, когда мы были там), отправляйтесь за банановым десертом. Это очень весело.