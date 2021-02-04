Treyarch тайно изменил движение Black Ops Cold War в обновлении от 4 февраля.

Black Ops Cold War вернула культовую карту Express из Black Ops 2. Давайте рассмотрим некоторые сходства и изменения.

Этот ремастер Black Ops Cold War Express – настоящее воссоздание любимой фанатами классической карты Black Ops 2. Карта остается прежней по макету, с минимальными изменениями для темы игры 1980-х годов.

Карта обязательно привлечет внимание многих поклонников старой школы Call of Duty, и даже больше даже на соревновательной киберспортивной сцене. С участием Играть в лигу Скоро сейчас лучшее время для игры на этой карте.

С учетом сказанного давайте посмотрим на некоторые сходства и различия.

В первой игре вы сразу заметите новый слой краски и цветовую палитру. Экспресс выглядит резче, с лучшим освещением и меньшей контрастностью. Масштаб точно такой же, как у оригинальной карты, поэтому вы будете чувствовать себя как дома.

Хотя карта может выглядеть как Black Ops 2, это не помешало Treyarch уменьшить масштабы технологий на карте, чтобы лучше соответствовать эпохе. Компьютеры заменяются старыми ЭЛТ-мониторами, плоские телевизоры заменяются квадратными.

Цветовая палитра главного вокзала также изменилась. Мы не можем не чувствовать, что новая карта немного сияет с этим новым слоем краски. Это определенно вызовет раскол игроков. С одной стороны, освещение приглушено, с другой – выглядит немного красиво по сравнению с классическим освещением.

Наконец, у нас есть знаковые табло отправления и прибытия в здании. Компьютерная плата Black Ops 2 была заменена на менее продвинутую и более удобную для пожилых людей. Если вы присмотритесь, то заметите, что все отправления и прибытия поездов точно такие же, как на классической карте.

Наконец, у нас есть характерный интерьер поезда в центре карты. Дизайн и освещение Black Ops Cold War добавляют немного тепла знакомой линейке Black Ops 2.

Какую карту ты предпочитаешь? Обязательно сообщите нам об этом в Twitter Вставить твит.