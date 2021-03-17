Trout Unlimited представляет кинотур о рыбалке | Новости, Спорт, Работа

В этом году тур на рыбалку нахлыстом – это виртуальное мероприятие, спонсируемое Trout Unlimited. Слушайте незабываемые истории, бесплатные подарки, добычу, поездки и многое другое.

«Вместо того, чтобы быть лично представленным в Дин-центре Уэллсборо, F3T этого года подается онлайн», – сказал он. Сказал Дэйв Кэхилл из Уэллсборо, член местного филиала TU. «Приобретая билет, рыбаки любого возраста могут смотреть 12 лучших фильмов о рыбалке на открытом воздухе со всего мира в любое время с 10 марта по 4 апреля».

Фильмы 2021 года, выбранные по всему миру, охватывают от отдаленных пустынь на востоке России до тропических лесов Гайаны и земель Французской Полинезии до пылающего пролива Юта и вод центрального Висконсина.

Он включает в себя следующее:

• “Путешествие по поиску” О любви братьев Брекер к водоразделу их дома – Чесапикскому заливу и истории о двух явно не связанных между собой рыбах

• “убежать от”Рассказ об охотнике на мух, живущем в национальной зоне отдыха Пылающее ущелье.

• “Твердый” Об опасности, с которой сталкивается полосатый окунь, самая известная американская промысловая рыба.

• “Тетиароа” Во Французской Полинезии, которая предлагает землю обетованную гигантских бонфиш, GT и Triggerfishes.

• «Река тигров» Поездка на реку Тугур в России, одно из последних по-настоящему диких мест на земле в поисках сибирской Тамани, самой большой форели в мире.

• Rewa Rodeo История маленькой деревушки в самом сердце Гайаны породила лучший на планете промысел арапаймы.

• «Я упал в Тихий океан» Около семи женщин охотятся на знаменитом Рождественском атолле.

• “Високосный год” Охота на шпиона Стилхеда в знаменитой долине Блейкли Скина в Британской Колумбии.

• Могучие воды О посещении Ансилом Сондерсом острова на Багамах, который следует запомнить.

• Ожог пятна очищения души Небольшой реке с маленьким большим устьем угрожают сульфидные рудники.

• Ящик для мух Денни История неизвестной легенды Денни Алан.

• Как Mac О продлении нахлыстовой рыбалки.

Помимо потрясающих фильмов, владельцы билетов могут принять участие в онлайн-лотерее Trout Unlimited COSTA 5 Rivers, розыгрыш которой состоится 15 апреля.

«Жители этого района могут поддержать Trout Unlimited Tiadaghton Chapter # 688, базирующуюся в округе Тиога, используя эту ссылку для покупки билетов», – сказал Кэхилл. Ссылка: https://flyfilmtour.myeventscenter.com/ent/46736?aid=b8ac9a1a-9cd7-42d9-9151-56abb9eeb0e5. «Те, кто это сделает, гарантируют, что TU Tiadaghton получит 2 доллара за каждый купленный билет. Это поможет нам продолжить наши усилия по сохранению окружающей среды».

Trout Unlimited – американская некоммерческая организация, занимающаяся сохранением пресноводных ручьев, рек и высокогорных мест обитания, связанных с форелью, лососем, другими водными видами и людьми.