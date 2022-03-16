Tunic получает сюрприз Xbox Game Pass в день запуска

Курткаприключенческая игра, вдохновленная Legend of Zelda, с милой маленькой лисой в главной роли в большом и опасном мире, теперь доступна на Mac, ПК с Windows, Xbox One и Xbox Series X — и если у вас есть подписка Xbox Game Pass пользователь, вас ждет приятный сюрприз: Куртка Доступно через Game Pass на консолях Xbox.

КурткаО доступности в первый день было объявлено через Xbox Game Pass в среду через Microsoft. ID @ Xbox Live на Twitch Когда игра была запущена, издательство Finji. Если у вас нет абонемента Xbox Game Pass, Куртка Это будет стоить вам $ 29,99 — это доступно от Магазин игр для Xboxа на платформах ПК через Магазин эпических игрИ GOG.comИ СкромныйИ ЗудИ пар.

в Обзор Полигона для КурткаМы назвали эту красочную приключенческую игру сложным и загадочным «Волнующим путешествием» с ностальгическим игровым дизайном — путешествием, которое улучшается благодаря общению и сотрудничеству с другими игроками.

КурткаПрошло много времени с тех пор, как он был освобожден. Впервые это было показано как игра тайная легенда В 2015 году Куртка Вновь появился в 2017 году под своим последним именем. Плечи и Месть Объявление даты выхода игры Еще в декабре.

Xbox Game Pass для консолей стоит 9,99 долларов в месяц. Более подробная информация о вариантах подписки доступна на Веб-сайт Xbox.