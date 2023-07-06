TV Rain: Латвия закрыла российский телеканал из-за освещения войны на Украине

Автор Кэтрин Армстронг

Новости BBC

6 декабря 2022 г.

Подпись к фотографии, Латвийский медиарегулятор заявил телеканалу «Дождь», что он должен прекратить вещание 8 декабря.

Последний российский независимый телеканал «Дождь» был закрыт в Латвии менее чем через пять месяцев после выхода в эфир.

Канал, известный на русском языке как «Дождь», обвиняют в показе контента, поддерживающего вторжение Москвы в Украину.

TV Rain назвал обвинения «несправедливыми и абсурдными» в сообщении в социальной сети.

Был издан приказ о прекращении вещания 8 декабря.

TV Rain заявляет, что подчинится приказу, но останется на YouTube, где его контент смотрит большая часть аудитории. Однако он не сможет вещать по кабельным каналам в пределах Латвии, где проживает большое количество русскоязычного населения.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), регулятор СМИ Латвии, заявил, что решение об отзыве лицензии было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Ранее в этом месяце регулятор оштрафовал канал на 10 000 евро (8 613 фунтов стерлингов; 10 488 долларов США) за то, что он показал карту, на которой оккупированный Крым указан как часть территории России.

Российские военные также подверглись критике за то, что назвали российскую армию «нашей армией» в статье о том, как снабжать призывников. В результате был уволен один из ведущих дикторов Алексей Коростелев.

Журналисты телеканала «Дождь» говорят, что «смехотворно» предположить, что у канала есть что-то иное, кроме антивоенной позиции.

«Мы очень четко заявили… что этой войне нет оправдания, что эта война должна прекратиться, что Россия должна вывести свои войска с Украины», — сказал BBC News главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко. «Я не знаю, как мы можем быть более антивоенными». READ Владимир Зеленский бойкотирует "Золотой глобус-2023" с мощным посланием - Rolling Stone

Это решение также подверглось критике со стороны многих оппозиционеров в России, которые утверждают, что телеканал Rhein является важным источником независимой информации о войне для русскоязычных.

«Есть Путин, который начал войну, — сказала Кира Ярмыш, пресс-секретарь находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального. — Есть телевизионный дождь, который рассказывает нам правду о Путине и войне. Лишение лицензии у телеканала «Дождь» только помогает Путину».

Канал, который долгое время критиковал президента Владимира Путина и российское правительство, был заблокирован в России в начале марта, всего через несколько дней после того, как Москва вторглась в Украину.

Многие сотрудники тогда бежали из России, а позже начали работу по восстановлению «Дождя» за границей. Это одно из многих независимых СМИ, перенесших свою деятельность в Латвию.

Эмигрантские журналисты российской «Новой газеты» запустили новое издание в мае этого года, а немецкая общественная телерадиокомпания DW продолжала свою деятельность в Москве.

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Служба государственной безопасности Латвии (СДГ) расследовала инцидент на телеканале Rhein и заявила, что неоднократно предупреждала о «различных рисках, связанных с переносом своей деятельности в Латвию независимыми российскими СМИ».

Эти риски включают в себя потенциальные контакты представителей СМИ с российскими спецслужбами и службами безопасности, сказал VDD, а также риск, связанный с тем, что Москва попытается нацелиться на Латвию в рамках мер по влиянию на общественное мнение в Интернете и других местах.

Комментируя свое решение об отзыве лицензии на вещание телеканала «Дождь», NEPLP добавила, что «убеждена, что руководство телеканала «Дождь» не понимает ни характера и серьезности каждого отдельного нарушения, ни комбинации нарушений».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что «некоторые всегда считали, что есть место лучше, чем дом, что свободы всегда больше, чем дома. Это один из самых ярких примеров, показывающих, что это ошибочные иллюзии».

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