TVT рассказывает о первых трех игровых проектах, созданных бывшими сотрудниками God Eater и Patapon.

ТВТкомпания, основанная Тошиюки Ясуи в январе 2019 года, который работал в пожиратель богов серия и Войны за свободуу нее есть объявить «Официальный старт» поделился первой информацией о первых трех проектах, которые сейчас находятся в разработке.
Получите подробности ниже.
Теоретический двигатель исследований и разработок
Theory Engine, который находится в стадии исследований и разработок внутри компании, представляет собой промежуточную технологию, созданную для крупномасштабной разработки онлайн-игр. Это сетевой движок открытой системы, позволяющий создавать высокопроизводительные системы в режиме реального времени. мультиплеер В сети Экшн игры, который обеспечивает «более быструю», «бессерверную и беспроблемную» игровую среду с «большим количеством игроков». TVT продолжит создание флагманской модели для этого движка как для игр, разработанных собственными силами, так и для лицензирования сторонними компаниями.
- Должность старшего инженера: Йошикадзу Сатаке (англ.пожиратель богов)
- Инженер: Дайсуке Имура (англ.пожиратель боговИ Небесный стрелок)
- Инженер: Тошинари Такахаши
Проект JabberWocky
Это новая игра в жанре ритм-экшн от патабон Режиссер Хироюки Котани и звукорежиссер Кенми Адачи. Действие происходит в уникальном мире с симпатичными персонажами. Он разрабатывается как игра, в которой будет реализована многопользовательская игра с помощью бессерверной технологии Theory Engine.
- Режиссер: Хироюки Котани (англ.патабонИ одиннадцатый [sai]И Безумный Маэстро!И Небесный стрелок)
- Режиссер: Казуто Сакагири (англ.Глаз сужденияИ Магацу Вархейт)
- звук: Кенми Адачи (англ.патабонИ ЛокорокоИ Gran Turismo)
- Ведущий художник: нельналь (Встроить твит)
Шаз проект
Эта игра является новейшей многопользовательской игрой в жанре экшн от пожиратель богов Команда разработчиков. Пожалуйста, с нетерпением ждите новую историю, созданную Войны за свободу Команда тегов из Тошиюки Ясуи и Томокадзу Фукусима. Он находится в разработке как название, которое реализует многопользовательский многопользовательский режим с помощью The Theory Engine.
- Режиссер: Тошиюки Ясуи (англ.пожиратель боговИ Войны за свободу)
- Сценарий: Томокадзу Фукишима (англ.мертвыхдля твердой передачиИ Войны за свободу)
- Режиссер: Кенни Накаша (англ..хак // ГУИ странный джожо Приключение: Битва всех звезд)
- Художественный директор: Рин Кусусага (англ.Властелин КрымаИ Кастрюля/ Большая медаль)
Посетите официальный сайт ТВТ здесь.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».