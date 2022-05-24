TVT рассказывает о первых трех игровых проектах, созданных бывшими сотрудниками God Eater и Patapon.

ТВТкомпания, основанная Тошиюки Ясуи в январе 2019 года, который работал в пожиратель богов серия и Войны за свободуу нее есть объявить «Официальный старт» поделился первой информацией о первых трех проектах, которые сейчас находятся в разработке.

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Теоретический двигатель исследований и разработок

Theory Engine, который находится в стадии исследований и разработок внутри компании, представляет собой промежуточную технологию, созданную для крупномасштабной разработки онлайн-игр. Это сетевой движок открытой системы, позволяющий создавать высокопроизводительные системы в режиме реального времени. мультиплеер В сети Экшн игры, который обеспечивает «более быструю», «бессерверную и беспроблемную» игровую среду с «большим количеством игроков». TVT продолжит создание флагманской модели для этого движка как для игр, разработанных собственными силами, так и для лицензирования сторонними компаниями.

Должность старшего инженера: Йошикадзу Сатаке (англ.пожиратель богов)

Йошикадзу Сатаке (англ.пожиратель богов) Инженер: Дайсуке Имура (англ.пожиратель боговИ Небесный стрелок)

Дайсуке Имура (англ.пожиратель боговИ Небесный стрелок) Инженер: Тошинари Такахаши

Проект JabberWocky

Это новая игра в жанре ритм-экшн от патабон Режиссер Хироюки Котани и звукорежиссер Кенми Адачи. Действие происходит в уникальном мире с симпатичными персонажами. Он разрабатывается как игра, в которой будет реализована многопользовательская игра с помощью бессерверной технологии Theory Engine.

Режиссер: Хироюки Котани (англ.патабонИ одиннадцатый [sai]И Безумный Маэстро!И Небесный стрелок)

Хироюки Котани (англ.патабонИ одиннадцатый [sai]И Безумный Маэстро!И Небесный стрелок) Режиссер: Казуто Сакагири (англ.Глаз сужденияИ Магацу Вархейт)

Казуто Сакагири (англ.Глаз сужденияИ Магацу Вархейт) звук: Кенми Адачи (англ.патабонИ ЛокорокоИ Gran Turismo)

Кенми Адачи (англ.патабонИ ЛокорокоИ Gran Turismo) Ведущий художник: нельналь (Встроить твит)

Шаз проект

Эта игра является новейшей многопользовательской игрой в жанре экшн от пожиратель богов Команда разработчиков. Пожалуйста, с нетерпением ждите новую историю, созданную Войны за свободу Команда тегов из Тошиюки Ясуи и Томокадзу Фукусима. Он находится в разработке как название, которое реализует многопользовательский многопользовательский режим с помощью The Theory Engine.