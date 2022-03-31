TweetDeck может стать платной функцией в Twitter Blue

Похоже, что следующая версия TweetDeck, версии приложения Twitter, ориентированной на опытных пользователей, не будет бесплатной. Исследователь безопасности Джин Манчун Вонг Обнаружить Незавершенная страница регистрации приложения, которая гордится тем, что является «мощным инструментом в режиме реального времени для людей, живущих в Твиттере», и обеспечивает работу без рекламы.

Хотя на странице прямо не указано, что вам придется платить Twitter за доступ к TweetDeck, компании обычно не рекламируют «помощь вам избежать того, что приносит нам деньги» в качестве функции бесплатных продуктов (даже если, как в текущем версию TweetDeck). И вы бы этого не знали, у Твиттера уже есть сервис платной подписки Он пытается продать своим премиальным пользователям.

TweetDeck — это, по сути, Twitter Pro, и его используют те люди, на которых нацелен Twitter Blue. Твиттер наполняется новыми Встроить твит Страница подписки, над которой они работают. Две новые функции: 1. Ссылка на «Старую версию TweetDeck» (хотя она может быть прекращена в какой-то момент в будущем) 2. «Впечатление без рекламы» позиционируется как аргумент в пользу продажи: P https://t.co/XP6sYsTUGM pic.twitter.com/fRc0ujZ7o2 — Джин Манчунь Вонг (@wongmjane) 30 марта 2022 г.

Это не первый раз, когда мы слышим о том, что Twitter хочет монетизировать TweetDeck. Ранее в этом месяце Маньчжур Вонг раскопать код Похоже, он перенаправляет подписчиков, не являющихся синими, пытающихся получить доступ к новой версии TweetDeck, на страницу регистрации Twitter Blue. И больше года назад, Блумберг упомянул Что Twitter рассматривает компонент службы подписки на приложения. Этот отчет был немного раньше Мы узнали из Твиттера Он работал над «капитальным ремонтом» TweetDeck.

Мы видели Предварительный просмотр этого капитального ремонта. он обширный(И разногласия) и, вероятно, потребует немало работы. Для Твиттера не исключено, что это станет частью его стремления заявить о себе. Более дружелюбный по отношению к сообществу и сторонним разработчикамно скорее всего компания Запустить Твиттер Синий Знание того, что TweetDeck может стать огромным аргументом в пользу продажи.

Подписка за 2,99 доллара в месяц выглядит так, как будто она предназначена для людей, которые профессионально используют Twitter, поэтому профессиональная версия приложения полностью соответствует набору функций сервиса.

Конечно, у этой теории есть и противоположный момент: Twitter Blue не свободен от рекламы. Этот факт компенсирует это Два пункта в FAQ по сервису. Так как же TweetDeck без рекламы может быть доказательством того, что он скоро станет частью Twitter Blue?

Это справедливый вопрос, но, честно говоря, это несоответствие убеждает меня больше: использование TweetDeck в качестве синей функции позволило бы Twitter предложить платным подписчикам возможность работать без рекламы без необходимости выгонять их из сети и мобильные приложения. Это своего рода беспроигрышный вариант (по крайней мере, для Twitter).

Twitter заявил, что ему «нечего рассказать об этом в данный момент» в ответ на крайВопрос о том, планирует ли он монетизировать TweetDeck, и не объявил официальную дату запуска обновления TweetDeck. Когда это произойдет, я подозреваю, что это будет объявлено отличной новой функцией для подписчиков Blue. (Учитывая, как сильно мои коллеги любят TweetDeck, я также подозреваю, что в этом случае у сервиса может быть довольно много новых подписчиков.)