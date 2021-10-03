TWIRL 33: российский режиссер и актриса на неделю отправятся в космос, чтобы снять фильм

Почти пустой график запусков на этой неделе должен быть компенсирован запуском в космос режиссера и актрисы. Российский космонавт Антон Шкаплеров доставит кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд на Международную космическую станцию, где последняя проведет неделю в съемках фильма в космосе, впервые это было сделано. Это будет русское название фильма. Вызов (Везувий) Если вы хотите найти его, когда он будет выпущен – это название переводится на английский как The Challenge.
Участники художественного фильма космодрома Байконур стартуют в Вторник, 5 октября, 9:55 UTC На борту корабля “Союз МС-19”. Они должны вернуться на Землю чуть более чем через неделю, 17 октября, на борту корабля «Союз МС-18». Командир Олег Новицкий возглавит свое путешествие на Землю, в то время как Петр Дубров и Марк Ванде останутся на борту Международной космической станции надолго и в конечном итоге вернутся на Землю вместе со Шкаплеровым.
Режиссер Клим Шипенко не новичок в создании космических фильмов. Фильм «Салют 7», снятый в 2017 году, драматически описывает события, произошедшие во время полета корабля «Союз Т-13» по ремонту космической станции «Салют-7», которая в основном погибла из-за проблем с солнечной батареей. Миссия по возвращению питания «Салют-7» была успешной.
Резюме
Первый запуск на этой неделе состоялся в понедельник утром (UTC) с космодрома Цзюцюань в Китае. Ракета Kuaizhou-1A запустила спутник Gaofen из группировки Цзилинь-1, который будет выполнять работы по дистанционному зондированию, которые принесут пользу сельскому хозяйству, лесному хозяйству и многому другому.
Также в понедельник ракета Atlas 5 United Launch Alliance со спутником Landsat 9 взлетела с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Landsat 9 является частью программы Landsat, которая действует с 1970-х годов. Спутник будет выполнять работы по наблюдению за Землей.
Затем космический корабль SpaceX CRS-23 Dragon был отсоединен от Международной космической станции в четверг. Он не доставил членов экипажа на Землю и никого не доставил на космическую станцию. Миссия доставила грузы на Международную космическую станцию для тех, кто находился на борту.
Хотя ракета не была запущена, спутник BepiColombo отправил первые изображения Меркурия. Надеюсь, в ближайшие дни и недели мы сможем увидеть еще более крупные снимки ближайшего к Солнцу планетарного тела.
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