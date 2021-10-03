TWIRL 33: российский режиссер и актриса на неделю отправятся в космос, чтобы снять фильм

Почти пустой график запусков на этой неделе должен быть компенсирован запуском в космос режиссера и актрисы. Российский космонавт Антон Шкаплеров доставит кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд на Международную космическую станцию, где последняя проведет неделю в съемках фильма в космосе, впервые это было сделано. Это будет русское название фильма. Вызов (Везувий) Если вы хотите найти его, когда он будет выпущен – это название переводится на английский как The Challenge.

Участники художественного фильма космодрома Байконур стартуют в Вторник, 5 октября, 9:55 UTC На борту корабля “Союз МС-19”. Они должны вернуться на Землю чуть более чем через неделю, 17 октября, на борту корабля «Союз МС-18». Командир Олег Новицкий возглавит свое путешествие на Землю, в то время как Петр Дубров и Марк Ванде останутся на борту Международной космической станции надолго и в конечном итоге вернутся на Землю вместе со Шкаплеровым.

Режиссер Клим Шипенко не новичок в создании космических фильмов. Фильм «Салют 7», снятый в 2017 году, драматически описывает события, произошедшие во время полета корабля «Союз Т-13» по ремонту космической станции «Салют-7», которая в основном погибла из-за проблем с солнечной батареей. Миссия по возвращению питания «Салют-7» была успешной.

Резюме

Первый запуск на этой неделе состоялся в понедельник утром (UTC) с космодрома Цзюцюань в Китае. Ракета Kuaizhou-1A запустила спутник Gaofen из группировки Цзилинь-1, который будет выполнять работы по дистанционному зондированию, которые принесут пользу сельскому хозяйству, лесному хозяйству и многому другому.

Также в понедельник ракета Atlas 5 United Launch Alliance со спутником Landsat 9 взлетела с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Landsat 9 является частью программы Landsat, которая действует с 1970-х годов. Спутник будет выполнять работы по наблюдению за Землей.

Затем космический корабль SpaceX CRS-23 Dragon был отсоединен от Международной космической станции в четверг. Он не доставил членов экипажа на Землю и никого не доставил на космическую станцию. Миссия доставила грузы на Международную космическую станцию ​​для тех, кто находился на борту.

Хотя ракета не была запущена, спутник BepiColombo отправил первые изображения Меркурия. Надеюсь, в ближайшие дни и недели мы сможем увидеть еще более крупные снимки ближайшего к Солнцу планетарного тела.