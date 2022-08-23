Twitch теперь позволит партнерам вести трансляции на YouTube и Facebook

Прошли времена партнерской эксклюзивности Twitch. Сегодня утром Twitch сообщила участвующим вещателям в электронном письме, что платформа отменяет давнее соглашение об эксклюзивности, которое лишает партнеров возможности транслировать на других сервисах. Партнеры теперь смогут транслировать на YouTube, Facebook Live и другие платформы, хотя в некоторых случаях Twitch по-прежнему ограничивает их возможности.

«С сегодняшнего дня вам разрешено создавать живой контент на других платформах», — написал оператору Twitch.

В электронном письме Twitch признал, что игроки используют несколько платформ для связи со своими сообществами, и сказал, что этот шаг даст им больше гибкости для расширения этой аудитории за пределами платформы. Создатели теперь могут вести прямые трансляции на других платформах, если они не транслируются на Twitch. Это позволяет им охватить больше людей и, возможно, привлечь их к просмотру на Twitch.

Однако Twitch накладывает ограничения на одновременную трансляцию прямых трансляций на многие «Twitch-подобные» платформы. Создателям прямых трансляций не разрешается транслировать свои трансляции Twitch на YouTube или Facebook в течение «длительных периодов времени». Twitch говорит, что разрешены одновременные трансляции на мобильные сервисы, такие как TikTok и Instagram Live.

«Мы считаем, что одновременная обработка двух потоков может привести к неоптимальному опыту для вашего сообщества», — говорится в электронном письме. Twitch углубляется в то, что это значит для партнеров, на своей новой странице часто задаваемых вопросов. сюда.

Этот шаг означает, что дни, когда можно было полагаться на единую платформу, прошли. Это также может быть способом предотвратить привлечение известных создателей контента платформы YouTube, как это было в случае с создателями трансляций, такими как Доктор Любо И другие.