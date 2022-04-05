Twitter больше не будет раздувать или рекомендовать российские правительственные аккаунты

Компания заявила, что российские правительственные аккаунты в Твиттере не будут «расширяться или рекомендоваться людям в Твиттере, в том числе на основной временной шкале, в разделе «Изучение», «Поиск» и в других местах службы». В сообщении в блоге

Этот шаг отражает новую политику, которую Twitter заявил, что обнародует для обеспечения свободного потока информации. Политика гласит, что Twitter не будет раздувать или рекомендовать учетные записи на своей платформе, которые управляются правительствами, «участвующими в вооруженном конфликте между странами», которые также одновременно ограничивают «доступ к бесплатной информации». Эта политика впервые применяется против России в связи с ее вторжением в Украину, и это следует из опасений, высказанных группами гражданского общества, что официальные российские отчеты продолжают продвигать пропаганду войны.

«Это действие значительно снижает вероятность того, что люди в Твиттере увидят твиты с этих учетных записей, если они не подпишутся на них», — сказал Йоэль Рот, глава отдела безопасности сайта Твиттера. твит . Twitter добавил, что в будущем политика может быть расширена, чтобы включить другие ситуации «вне вооруженного конфликта между странами».

Объявление Twitter было сделано после того, как критики подчеркнули несоответствие между прошлыми действиями компании по ограничению российских государственных СМИ на своей платформе, такими как контент Sputnik и RT, и ее релятивистским подходом к работе с российскими государственными аккаунтами. Некоторые, в том числе ряд американских законодателей, призвали Twitter полностью заблокировать учетные записи российских правительств.

Объявление, сделанное во вторник, остановило полный запрет, что является еще одним примером жесткой политики, которую компании, работающие в социальных сетях, вынуждены были следовать после российского вторжения. У российского правительства в совокупности миллионы подписчиков на многочисленных аккаунтах, в том числе на нескольких аккаунтах, принадлежащих канцелярии президента России Владимира Путина, министерствам иностранных дел и обороны и российским дипломатическим представительствам. В прошлом месяце Twitter удалил отдельные твиты посольства России в Соединенном Королевстве, в которых оспаривались сообщения о взрыве в больнице в Мариуполе, Украина, заявив, что эти твиты нарушают политику Twitter в отношении отрицания насильственных событий. Но помимо этого учетная запись была оставлена ​​​​сама по себе, что привело к призывам Twitter к более систематическому подходу и, в конечном итоге, к новой политике во вторник. READ Пресс-конференцию Путина сложно продать В соответствующем заявлении во вторник Twitter заявил, что начнет соблюдать положение Женевской конвенции, запрещающее унижение военнопленных. Она добавила, что платформа теперь потребует от государственных и правительственных медиа-аккаунтов удалить контент, показывающий военнопленных, и будет применять предупреждающие ярлыки к другому контенту, показывающему военнопленных, который можно рассматривать в общественных интересах. Твиттер добавил, что как правительственные, так и неправительственные пользователи будут вынуждены удалять контент с изображением военнопленных, если им поделились с намерением высмеять, оскорбить или призвать к мести.