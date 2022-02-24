Twitter возвращает аккаунты, которые делятся информацией из открытых источников о российской военной угрозе

Твиттер показал, что он по ошибке удалил ряд учетных записей, в которых сообщались подробности о военной деятельности России в среду, поскольку агрессивная позиция страны в отношении соседней Украины грозит перерасти в полномасштабное вторжение.

Беллингкэт Исследователь Эрик Толер обратил внимание на неправомерную блокировку аккаунта рано утром в среду после того, как было отменено соединение пользователя Twitter @667_mancer. Аккаунт из открытых источников или «OSINT», который недавно разоблачал утверждения российского правительства о нападении со стороны Украины, был заблокирован примерно в то же время, как и Французский аккаунт Делитесь фотографиями и другими данными за пределами области.

В то время как некоторые пользователи Twitter утверждали, что несколько последовательных приостановок OSINT-аккаунтов были результатом массовых сообщений, в среду компания взвесилась, чтобы признать ошибку.

«Мы активно отслеживаем появляющиеся сообщения, которые нарушают нашу политику, и в этом случае приняли принудительные меры в отношении ряда неправильных учетных записей», — пояснила компания в заявлении, предоставленном TechCrunch, оперативно проанализировав эти действия и предусмотрительно повторно получив доступ к количество затронутых аккаунтов».

Компания добавила, что сообщения о том, что учетные записи были заблокированы из-за «скоординированной кампании ботов» или «массовых сообщений», не соответствуют действительности. В своем твите глава отдела безопасности сайта Twitter Йоэль Рот объяснил, что команда модераторов Twitter допустила ошибку в своих усилиях по обнаружению и удалению вводящих в заблуждение измененных фотографий и видео — распространенная и опасная форма дезинформации, известная как «Манипулятивные медиа. «

Аналитики OSINT и другие исследователи дезинформации часто делятся измененными изображениями и видео в ходе их развенчания, и распространение российской пропаганды, искажающей ситуацию в Украине, открыло многие из этих возможностей, от заминированного автомобиля с Таинственно поменять местами тарелки для Путина Заседания Совета Безопасности в обманчивое время.

История продолжается

OSINT появился в последнее десятилетие как важнейший инструмент для документирования конфликтов и обнаружения дезинформации в режиме реального времени. В то время как этот тип сбора данных ранее требовал ресурсов высокого уровня, распространение социальных сетей и легкодоступных спутниковых изображений позволяет онлайн-группам OSINT отслеживать, что делают правительства по всему миру в режиме реального времени.

Bellingcat, самая известная организация, занимающаяся OSINT, расследовала все, от покушения на убийство российского борца с коррупцией Алексея Навального до нападения на рейс 17 Malaysia Airlines.