Twitter изучает возможность разрешить учетным записям совместно писать твиты

Twitter подтвердил, что «изучает» новую функцию, которая позволит двум учетным записям совместно писать один твит. Возьмите Хруст отчеты. Исследователь приложений Алессандро Палоцци публикует доказательства разработки этой функции. По крайней мере с декабряно недавно обнаружил то, что кажется файлом Официальный диалог Twitter О том, как может работать совместная работа в твитах.

Функция соавтора не будет расширением Twitter, как это сделал конкурент Instagram. Я показывал что-то подобное с 2021 года. Есть много причин, по которым две учетные записи могут захотеть, чтобы их имена были прикреплены к одному сообщению, начиная от партнерских отношений с брендами, кампаний влиятельных лиц или даже просто обмена кредитами на забавный пост.

Судя по снимкам экрана, опубликованным Paluzzi, вы сможете пригласить к написанию твита только те публичные аккаунты, которые подписаны на вас, и им придется принять ваше приглашение. Будем надеяться, что существует какой-то механизм, предотвращающий повторные рассылки спам-твитов популярным аккаунтам. После публикации совместные твиты передаются подписчикам из обеих учетных записей. Оба воплощения Он появится в правом верхнем углу поста.

Пока нет информации о том, когда Twitter может публиковать совместные твиты и не будет ли они выведены из разработки. Но учитывая, что по крайней мере один из конкурентов Twitter уже предлагает такую ​​функцию, вполне вероятно, что Twitter захочет последовать их примеру.