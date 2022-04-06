Twitter ограничивает доступ к аккаунтам правительства России и блокирует большинство фотографий военнопленных

В ответ на вторжение России в Украину Twitter наложит новые ограничения на правительственные аккаунты, принадлежащие странам, находящимся в состоянии войны, когда эти правительства также ограничивают свободный поток информации внутри своих границ.

в Обновление блогаТвиттер объяснил, что новая политика предназначена для устранения «серьезного информационного дисбаланса», который возникает, когда авторитарное правительство блокирует доступ к онлайн-платформам, продолжая использовать те же платформы для пропаганды. «Особенно в моменты активного вооруженного конфликта между странами ущерб от этого дисбаланса огромен; доступ к информации и возможность обмениваться информацией имеют первостепенное значение», — написала в Twitter вице-президент по глобальной общественной политике Сиеннад МакСвини.

Начиная с России, учетные записи, подпадающие под новые правила, будут исключены из расширения с помощью функций исследования, поиска и домашней страницы Twitter. Чтобы соответствовать порогу Twitter для ограничений на новые учетные записи, государственный контроль над онлайн-информацией должен либо затрагивать большую часть его населения, либо жестко ограничивать небольшую группу людей в пределах его границ. Чтобы определить допустимые конфликты в соответствии с правилами, Twitter использует определение вооруженного конфликта между странами из Международный комитет Красного Креста. Новые правила будут применяться даже в тех случаях, когда Twitter не запрещен в соответствующей стране.

Сотни аккаунтов российских властей активно продвигали вводящую в заблуждение картину вторжения с самого начала. Работа кадрового бухгалтера Посольства России в частности как «Первоначальный испытательный автомобиль«Для некоторых штаммов российской дезинформации, по данным Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета. достичь гидратации с аккаунтов российских государственных СМИ в конце февраля, но новая политика будет широко скрывать аккаунты, связанные с российским правительством, из рекомендаций и функций поиска сайта.

Твиттер также объявил о новой политике, которая требует от правительств и связанных с государством учетных записей удалять любые изображения, изображающие военнопленных, изменение, которое теперь добавлено в Твиттер. Правила против клеветы. Twitter по-прежнему будет разрешать учетным записям делиться некоторыми изображениями военнопленных, если это служит «замаскированным общественным интересам», включая прессу, но теперь он прямо запрещает любые медиафайлы PoW, распространяемые с оскорбительными намерениями.

История продолжается

Хотя изменения в политике Twitter в основном касаются России из-за ее кровавых нападений на соседнюю Украину, украинское правительство также может противоречить новым правилам. В начале марта МВД Украины начало участвовать Графическое изображение врагаВ том числе фотографии допросов русских пленных. Хотя Украина, вероятно, пыталась противостоять российской дезинформационной кампании и разжигать антиправительственные настроения в стране, эта стратегия, возможно, может нарушить законы Женевских конвенций, регулирующие обращение с военнопленными.

К сожалению, новые правила Twitter пришли как раз вовремя. в последние дни, Ужасы российского вторжения в Украину Сосредоточен на. По мере вывода российских войск из некоторых осажденных городов последствия рисуют ужасающую картину резни мирных жителей, пыток и массовых похищений людей — и эти открытия только начинаются.