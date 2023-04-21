Twitter отказывается от ярлыков «связанный с государством» и «финансируемый государством» | Новости социальных сетей

Китайское Синьхуа и российский RT больше не классифицируются как государственные СМИ после необъявленных изменений.

Twitter избавился от своих ярлыков «государственных» и «финансируемых государством» для СМИ в результате последней масштабной перестановки влиятельной платформы социальных сетей.

Китайское информационное агентство Синьхуа, китайская Global Times и российский RT с пятницы больше не являются государственными СМИ после изменений, о которых не было объявлено.

Западные СМИ, финансируемые государством, в том числе Национальное общественное радио (NPR) в США, BBC в Великобритании и CBC в Канаде, больше не имеют ярлыка «финансируется государством».

Страница в Твиттере с изложением политики платформы в отношении поддерживаемых государством СМИ, по-видимому, была закрыта.

Последние изменения произошли после нескольких недель споров по поводу классификации Твиттером государственных и финансируемых государством медиа-аккаунтов, принадлежащих Илону Маску.

В понедельник Общественная радиовещательная корпорация Новой Зеландии пригрозила покинуть сайт после того, как протестовала против того, что ярлык «финансируемый государством» ошибочно предполагает, что правительство Новой Зеландии оказывает влияние на его редакционное содержание.

В последние дни NPR и Служба общественного вещания объявили, что больше не будут публиковать сообщения на сайте в знак протеста против того, что они называют попытками Маска подорвать их легитимность.

До того, как в прошлом году Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, ярлык «государственных СМИ» был зарезервирован для государственных рупоров, таких как китайское «Синьхуа» и российский RT.

Twitter ранее в этом месяце ненадолго добавил тег «государственные СМИ» к NPR, которое получает государственное финансирование, но критически освещает политику правительства США, вызывая осуждение со стороны вещательной компании и ее сторонников.

Позже Маск предположил, что это решение было ошибкой, признав, что характеристика NPR как государственных СМИ «может быть неточной».