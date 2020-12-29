Twitter Поделиться Комментарий аналитиков P JP Morgan на CorriereQuotidiano.it

Российские законодатели рассматривают возможность запрета сайтов, включая Facebook, YouTube и Twitter.

Цена акций Twitter зафиксировала прибыль пятую неделю подряд.

Технически следующие цели разворота покупателей – 56,84 и 61,72 доллара.

Действия Twitter (NYSE: TWTR) Они записали еще одну положительную неделю

Объявления

Поскольку в четверг перед Рождеством цены закрылись на 8,6%.

Базовый анализ: проблема в России?

Российские законодатели рассматривают возможность запрета интернет-сайтов, в том числе Facebook, YouTube и Twitter, если они обнаружат, что контент, опубликованный россиянами, подвергается цензуре со стороны интернет-гигантов.



Вы ищете своевременные новости, советы и анализ рынка?



Подпишитесь сегодня на рассылку новостей Inves.





Палата общин при Государственной Думе российского парламента одобрила законопроект по данному вопросу. В отчете говорится, что регулирующие органы могут получить право блокировать эти сайты, если обнаружат, что парламент подвергает цензуре контент на национальной и лингвистической основе.

Парламент также заявил, что заблокирует контент российских СМИ с веб-сайтов, которые он считает отсталыми. Решение Государственной Думы было принято после того, как она получила серию жалоб от российских СМИ о том, что их аккаунты подверглись цензуре через Facebook, Twitter и YouTube.

Технический анализ: таргетинг на новые сообщения

Цена акций Twitter зафиксировала рост пятую неделю подряд и зафиксировала ценовое движение $ 56,11. Предыдущий исторический максимум в 52,93 доллара теперь выступает в качестве линии поддержки для покупателей.

Недельный график акций Twitter (бизнес-представление)

Некоторые аналитики с Уолл-стрит ожидают, что акции Twitter продолжат расти. Аналитик JPMorgan Дуг Анмут оптимистично смотрит на акции Twitter и выкупит его рейтинг 16 декабря. Целевая цена за акцию по сравнению с предыдущими 52,00 $. Анмуд повысил его до 65,00.

«Мы считаем, что Twitter уникально позиционируется как сеть вещания и коммуникации в реальном времени, обслуживающая все другие типы СМИ, включая телевидение», – сказал он. Сказал Анмуд в учебной записке.

Технически, следующие цели разворота – 56,84 и 61,72 доллара, причем последняя рассматривается как важная среднесрочная цель.

Коротко

Россия может запретить веб-сайты, включая Facebook, YouTube и Twitter, поскольку эти компании могли подвергать цензуре контент, размещаемый россиянами. Между тем, цена акций Twitter достигла рекордного уровня, поскольку аналитики повысили целевые цены на акции.