Twitter случайно заблокировал аккаунты, которые публиковали видео о вторжении России в Украину

Комментарии затронули учетные записи с информацией из открытых источников (OSINT), которые делились кадрами, размещенными в социальных сетях из зон конфликта.

«Мы активно отслеживаем появляющиеся сообщения, которые нарушают нашу политику, и в этом случае мы по ошибке приняли принудительные меры в отношении ряда учетных записей», — заявил представитель Twitter в заявлении для Insider.

«Мы срочно пересматриваем эти действия и уже в упреждающем режиме восстановили доступ к ряду затронутых аккаунтов», — добавил представитель Twitter.

На вопрос Insider, какие правила, по его мнению, были нарушены, представитель Twitter сослался на синтетическую и манипулятивную политику Twitter в отношении СМИ, которая применяется к дезинформации.

CNBC сообщил Почти дюжина аккаунтов пострадала из-за неисправных блоков.

Кайл Гленн, исследователь OSINT, чей аккаунт был заблокирован на 12 часов, чирикать: «Не случайно более 5 учетных записей Twitter, освещающих российское вторжение в Украину, были закрыты одновременно. Что вы делаете, чтобы предотвратить злоупотребление системой отчетности?»

Йоэль Рот, глава отдела безопасности сайта в Твиттере, сказал в твит В среду, что затронутые аккаунты не были предметом массовых сообщений.