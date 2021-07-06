Twitter теряет иммунитет к пользовательскому контенту в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля (Рейтер) – Twitter Inc. (TWTR.N) Правительство Индии заявило в судебном заявлении, что оно больше не имеет защиты от ответственности за контент, созданный пользователями в Индии, поскольку гигант микроблогов США не соблюдает новые правила ИТ.

Это заявление является первым случаем, когда администрация премьер-министра Нарендры Моди официально объявила о том, что Twitter утратил иммунитет после того, как он неоднократно критиковал компанию за несоблюдение.

Споры и всеобщие раздоры Он выразил опасения, что американским компаниям будет сложно вести бизнес. В условиях более жесткой нормативной базы.

Министерство информационных технологий Индии заявило Высокому суду Нью-Дели, что несоблюдение Твиттером равносильно нарушению положений Закона об информационных технологиях, в результате чего американская компания теряет иммунитет, согласно заявлению от 5 июля.

Подача документов произошла по делу, возбужденному пользователем Twitter, который хотел подать жалобу на некоторые из якобы клеветнических твитов на платформе, и заявил, что компания не соблюдает новый закон, требующий назначения некоторых новых генеральных директоров.

Twitter отказался от комментариев. Ранее компания заявляла, что прилагает все усилия для соблюдения.

Новые правила ИТ в Индии, вступившие в силу в конце мая Он направлен на регулирование контента в компаниях социальных сетей. И сделать их более ответственными за юридические запросы на быстрое удаление сообщений и раскрытие подробностей об авторах сообщений.

Министр технологий Рави Шанкар Прасад раскритиковал Twitter за преднамеренное нарушение закона и сказал, что все компании, работающие в социальных сетях, должны соблюдать новые правила.

В последние недели p Резкость между Нью-Дели и Twitter вырослаПолиция Индии возбудила как минимум пять дел против компании или ее должностных лиц, в том числе некоторые дела, связанные с детской порнографией и спорной картой Индии на ее профессиональной странице.

Полиция двух индийских штатов в своих жалобах назначила руководителя Twitter Индии Маниша Махешвари. Отдельно Уттар-Прадеш обжаловал в Высоком суде запрет на действия полиции в отношении Махешвари после того, как суд низшей инстанции защитил его от ареста по обвинению в использовании платформы для распространения ненависти.

Отчетность Адитьи Калры; Редакция Стивена Коутса

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