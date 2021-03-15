Twitter (NYSE: TWTR), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) – Россия замедляет скорость Twitter после протестов, угрожая полным комментарием: Reuters

Правда, Россия притормозила Twitter Inc. (NYSE: TWTR) Скорость интернета из-за предполагаемой неспособности удалить заблокированный контент, а также возможной приостановки работы платформы США в случае дополнительного несоблюдения, Отчеты Рейтер.

что случилось: Российские власти обвинили пять социальных сетей Twitter, Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Google, Facebook Inc. (NASDAQ: FB), ТИК Так, И кабель Не удалять посты с призывом к детям участвовать в незаконных акциях протеста на основании решения московского суда.

Россия традиционно играла более расслабленную роль в контроле над Интернетом, чем Китай. Однако последняя инициатива была вызвана ростом внутриполитической напряженности в связи с арестом критика Кремля Алексея Навального.

предполагаемый отказ в Twitter, чтобы удалить привел к более чем 3000 сообщений, содержащих незаконное содержание, связанное с детской порнографией, употреблением наркотиков и простым самоубийства, как в среду.

почему это имеет значение: Снижение скорости Twitter будет зависеть от каждого мобильного устройства и 50% немобильных устройств. Дальнейшее несоблюдение закона может привести к полному прекращению предоставления услуг, как предупреждали регулирующие органы.

Кремль утверждал, что контент не блокировался, а требовал соблюдения закона.

В декабре нижняя палата парламента одобрила новые огромные штрафы для платформ за то, что они не удаляют запрещенный контент и не поощряют любую дискриминацию в отношении российских СМИ.

В последние годы Москва постепенно вводит более строгие законы об Интернете, требуя, чтобы поисковые системы удаляли определенные результаты поиска, службы обмена сообщениями обменивались ключами шифрования со службами безопасности и платформы для хранения пользовательских данных на серверах в России.

Россия пыталась заблокировать мессенджер Telegram в 2018 году, но позже сняла запрет.

Движение цен: Акции TWTR выросли на 0,96% до $ 68,17 по последнему чеку в среду.

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