Economy

Twitter, Viber и TikTok начинают соблюдать российский закон о локализации — Бизнес и экономика

16 февраля, 2022
Marfa Fedoroa

Москва, 16 февраля. Заместитель главы российского надзорного органа Вадим Соботин заявил в среду, что международные ИТ-компании Twitter, Viber и TikTok начали внедрять новые правила Москвы, требующие от иностранных технологических компаний локализовать свою деятельность в стране.

«У нас есть компании, которые начинают частично выполнять свои основные обязанности. Это и TikTok — они зарегистрировали личный кабинет, разместили форму обратной связи и сообщили нам, что в ближайшее время планируют открыть представительство в России; Likeme Pte. Ltd (Likee), которая также разместила форму обратной связи, а также сообщила нам о своих планах по созданию российского юр. прислали нам документы, связанные с созданием юридического лица».

Субботин также перечислил компании, которые еще не приступили к реализации закона. «Есть и те компании, которые еще не выполнили свои обязательства. Это Google, Discord, Pinterest, Telegram, Meta и Twitch», — сказал он.

Субботин специально предложил Pinterest организовать встречу с российским наблюдателем за СМИ. По его словам, встреча должна состояться как можно скорее — в течение недели. Он также заявил, что российский орган по надзору за СМИ полностью открыт для диалога.

Согласно новому закону, иностранные интернет-компании с ежедневной аудиторией более 500 000 пользователей обязаны открывать в России лицензированные представительства. Служба надзора за СМИ страны уже опубликовала список компаний, которым необходимо открыть представительства.

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