TYPE превращает каменный сарай в дом в английской сельской местности

Архитектурная студия TYPE имеет трансформатор Полуразрушенный сарай Редхилла в Девоне, Англия, мне дом Здесь сохранились 200-летние каменные стены.





базируется в Лондоне Тип Он руководил преобразованием Redhill Barn, который занимает уединенное место на участке площадью 25 акров, который ранее был частью большой сельскохозяйственной фермы, в рамках более широкого проекта по преобразованию сельскохозяйственных угодий в небольшую эко-собственность.

Дом площадью 199 квадратных метров был построен в 1810 году как коровник и коровник.

Перед ремонтом сарай пришел в упадок, его крыша отсутствовала, а оставшиеся каменные стены были засыпаны сорняками.

Во время ремонта архитектурная студия стремилась сохранить типичные работы сельскохозяйственной техники и создать дом, подходящий для современного семейного проживания.

«Мы хотели восстановить характер здания оригинальным образом и четко определить, что было старым и новым, сохранив при этом красоту массивной каменной раковины и дикой фермы», – сказал TYPE.

«Мы хотели показать это на фоне пейзажа, воссоздав наклонную крышу с фрезерованными алюминиевыми панелями, чтобы« скрыть первоначальную форму крыши с помощью легкого и отражающего материала »».

Стратегия проектирования сохраняет каменные стены здания и использует существующие проемы в том виде, в каком они были найдены, со всеми вмешательствами, находящимися в пределах первоначального ограждения.

Простые окна в рамах были сдвинуты назад, чтобы пропускать больше света.

Широкие проемы, изначально предназначенные для домашнего скота, теперь включают в себя поворотные арочные двери для сохранения контакта с внешней средой.

План дома сообщают внутренние каменные колонны сарая. Эти здания поддерживают новый пол и крышу из Douglas Fair, призванные воссоздать ритм и простоту традиционных хозяйственных построек.

Студия добавила: «Фермы крыши проходят в продольном направлении с использованием деревянных соединений и небольших стальных деталей, что позволяет конструкции располагаться выше, чем традиционная ферма, и подчеркивать высоту, форму и объем пространства».

Отдельно стоящие элементы, созданные из английского платана, используются на обоих уровнях для определения и обслуживания основных комнат, сохраняя при этом общий размер и ритм пространств.

Ячейка первого этажа включает две спальни, ванную комнату и кухню, каждая с арочными дверями, обрамляющими пейзаж.

На верхнем этаже находится открытая гостиная и столовая, зарезервированные отдельно стоящими единицами, которые отделяют это социальное пространство от кабинета с одного конца и от душевой с другого.

Палитра материалов, используемых на протяжении всего проекта, стремится дополнить оригинальные каменные и известковые стены и колонны, одновременно отличая эти существующие элементы от новых вмешательств.

Помимо надзора за архитектурным проектом, TYPE участвовал во всех внутренних работах, а также в экологическом ландшафтном дизайне, включая создание ботанического сада, полей для полевых цветов, клеток и фруктового сада.

К ранее недоступному участку был проложен подъезд, в то время как услуги, включая воду и электричество, теперь предоставляются вместе с тепловым насосом источника воздуха для обогрева дома.

«Redhill Barn дал нам уникальную возможность возглавить проектирование и строительство одного из наших проектов», – сказал Том Пауэлл, директор TYPE.

«Проект отражает дух нашей целостной практики и подхода, который включает в себя работу с ландшафтным дизайном, строительством, интерьером и дизайном мебели, и учитывает все детали, от того, как расположены отдельные камни, до формы дверных ручек».

TYPE был основан Пауэллом с Сэмом Нельсоном, Оги Ристич и Мэттом Купером в 2013 году.

В другом месте в Англии Turner Works Сарай в голландском стиле в Котсуолдсе в загородный дом, а Sandy Rendel Architects. была преобразована сарай в Сассексе И покрыт гофрированной сталью.

Фотография Рори Гардинер.