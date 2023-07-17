Typo отправила миллионы электронных писем американских военных союзнику России Мали

Представитель Минобороны заявил, что Минобороны знает об этом и что к нему относятся очень серьезно.

Миллионы электронных писем американских военных были отправлены в Мали, союзнику России, по ошибке из-за простой опечатки.

Электронные письма, предназначенные для домена армии США «.mil», в течение многих лет отправлялись в западноафриканскую страну, оканчивающуюся на суффикс «.ml».

Сообщается, что некоторые из электронных писем содержали конфиденциальную информацию, такую ​​как пароли, медицинские записи и маршруты старших офицеров.

В Пентагоне заявили, что предприняли шаги для решения проблемы.

По данным «Файнэншл Таймс»Кто первым сообщил об этой истории, голландский интернет-предприниматель Йоханнес Цурбер определил проблему более 10 лет назад.

С 2013 года он получил контракт на управление национальным доменом Мали и, как сообщается, за последние месяцы собрал десятки тысяч вводящих в заблуждение электронных писем.

Ни одно из них не было помечено как секретное, но, по данным газеты, они включали медицинские данные, карты военных объектов США, финансовые отчеты, официальные документы планирования поездки, а также некоторые дипломатические послания.

В этом месяце г-н Зурбер написал письмо официальным лицам США, чтобы поднять тревогу. Он заявил, что его контракт с правительством Мали скоро истечет, а это значит, что «опасность реальна и может быть использована врагами США».

Военное правительство Мали должно было взять под свой контроль владения в понедельник.

С Zuurbier связались для комментариев.

По словам нынешних и бывших официальных лиц США, военные сообщения США с пометкой «засекречено» и «совершенно секретно» передаются через отдельные системы информационных технологий, что снижает вероятность их случайного взлома.

Но Стивен Странски, поверенный, ранее занимавший должность старшего советника в отделе закона о разведке Министерства внутренней безопасности, сказал, что даже, казалось бы, безобидная информация может быть полезна для противников США, особенно если она включает в себя сведения о лицах.

История продолжается

«Эти виды связи будут означать, что любая иностранная организация может начать собирать досье на наших военнослужащих в целях шпионажа или может попытаться заставить их раскрыть информацию в обмен на финансовую выгоду», — сказал Странски. «Конечно, это информация, которую может использовать иностранное правительство».

Мали становится все ближе к России после того, как в результате переворота 2020 года ее предыдущее правительство было свергнуто.

Макнайт, профессор информационных исследований в Сиракузском университете, сказал мне, что, по его мнению, американским военным повезло, что проблема была доведена до их сведения и что электронные письма направлялись на домен, используемый правительством Мали, а не киберпреступникам.

Он добавил, что распространено «типографское присвоение» — тип киберпреступления, нацеленного на пользователей, неправильно набирающих онлайн-домен. «Они надеются, что кто-то совершит ошибку, соблазнит вас на глупости», — сказал он.

В ответ на запрос Би-би-си представитель министерства обороны сказал, что министерство обороны знает об этом и что к нему относятся очень серьезно.

Они сказали, что департамент предпринял шаги, чтобы гарантировать, что электронные письма «.mil» не отправляются на неправильные домены, включая блокировку их перед отправкой и уведомление отправителей о том, что они должны подтвердить предполагаемых получателей.

Как г-н Макнайт, так и г-н Странски заявили, что человеческий фактор является серьезной проблемой для ИТ-специалистов, работающих как в государственном, так и в частном секторе.

«Человеческая ошибка, безусловно, является самой важной ежедневной проблемой безопасности», — сказал Странски. «Мы не можем контролировать каждого человека каждый раз».