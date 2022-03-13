U of A отменит плату за обучение для украинских иностранных студентов, пострадавших от российского вторжения

По словам его председателя Билла Фланагана, Университет Альберты предлагает финансовую поддержку до 1 миллиона долларов украинским студентам, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за российского вторжения.
«Поскольку мы продолжаем следить за разрушениями, происходящими в Украине, Университет Альберты несет особую ответственность за реагирование», — сказал Фланаган во вторник в пресс-релизе. Он добавил, что у школы давние отношения с Украиной и украинской общиной города.
«У нас также находится Канадский институт украиноведения, который является крупнейшим институтом украиноведения среди всех канадских университетов», — сказал он.
Университет объявил, что также поможет с расходами на проживание и ускорит поступление украинских студентов на 2023 учебный год.
Несмотря на это, большая часть этой информации до сих пор неизвестна примерно пятидесяти украинским студентам, обучающимся в настоящее время на различных программах университета.
Натали Ганас, президент Украинской студенческой ассоциации А.
Ее беспокоит, узнают ли студенты.
«Есть небольшой пробел в том, чтобы заставить студентов осознать, что это действительно существует», — сказала она.
Невозможно уйти
Во время пандемии занятия в кампусе U of A теперь проходят онлайн. Для многих студентов из-за рубежа это означало возвращение домой.
Еще две недели назад докторант Дмитрий Сыпенко с семьей был в Эдмонтоне.
Есыпенко приехал сюда в прошлом году, чтобы работать над докторской диссертацией по польской и украинской литературе по программе «Современные языки и культурология».
После начала войны он и его семья вернулись в Киев 4 марта, чтобы помочь своим родителям бежать в соседнюю Словакию, где они смогли получить два месяца бесплатного жилья в Словацкой академии наук в Братиславе.
Есыпенко говорит, что его бизнес в Эдмонтоне уже финансируется за счет грантов, поэтому финансовая помощь ему не поможет. Он скептически относится к тому, что другие студенты смогут получить доступ к финансированию, учитывая их нынешние обстоятельства.
«Я не уверен, что люди смогут вернуться», — сказал он. «Это военное положение, если ты молодой мужчина, уйти невозможно».
Это факт, о котором знают аспиранты Иван Шматко, 33 года, и Ларослав Ковальчук, 29 лет.
Они были на Украине, когда началась война.
Шматко говорит, что он и его напарник сбежали из села к северу от Киева, подвергшегося нападению русских, на машине родителей своего напарника в течение 26 часов направлялись в западную Украину.
Теперь, когда началась война, он говорит, что его образовательные амбиции в настоящее время приостановлены.
«Я не знаю, будем ли мы в итоге каким-то образом завербованы», — сказал Шматко, проживающий в приграничном с Украиной городе Ужгород. «Даже если бы нам разрешили уехать, я не уверен, что мы захотели бы покинуть страну».
Ковальчуку осталось полтора года до докторской, и он говорит, что финансовая помощь поможет, и он не уверен, что у него будет шанс до нее добраться.
«Если хорошо уехать, я это сделаю, но я имею в виду, что это очень сомнительно», — сказал Ковальчук, который живет со своей тетей.
«Возможно, летом, если все уляжется, я вернусь в Канаду и буду работать над диссертацией, но если что-то пойдет не так, мне, возможно, придется отложить свои планы на докторскую».
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