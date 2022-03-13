U of A отменит плату за обучение для украинских иностранных студентов, пострадавших от российского вторжения

По словам его председателя Билла Фланагана, Университет Альберты предлагает финансовую поддержку до 1 миллиона долларов украинским студентам, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за российского вторжения.

«Поскольку мы продолжаем следить за разрушениями, происходящими в Украине, Университет Альберты несет особую ответственность за реагирование», — сказал Фланаган во вторник в пресс-релизе. Он добавил, что у школы давние отношения с Украиной и украинской общиной города.

«У нас также находится Канадский институт украиноведения, который является крупнейшим институтом украиноведения среди всех канадских университетов», — сказал он.

Университет объявил, что также поможет с расходами на проживание и ускорит поступление украинских студентов на 2023 учебный год.

Несмотря на это, большая часть этой информации до сих пор неизвестна примерно пятидесяти украинским студентам, обучающимся в настоящее время на различных программах университета.

Натали Ганас, президент Украинской студенческой ассоциации А.

Ее беспокоит, узнают ли студенты.

«Есть небольшой пробел в том, чтобы заставить студентов осознать, что это действительно существует», — сказала она.

Невозможно уйти

Во время пандемии занятия в кампусе U of A теперь проходят онлайн. Для многих студентов из-за рубежа это означало возвращение домой.

Еще две недели назад докторант Дмитрий Сыпенко с семьей был в Эдмонтоне.

Есыпенко приехал сюда в прошлом году, чтобы работать над докторской диссертацией по польской и украинской литературе по программе «Современные языки и культурология».

После начала войны он и его семья вернулись в Киев 4 марта, чтобы помочь своим родителям бежать в соседнюю Словакию, где они смогли получить два месяца бесплатного жилья в Словацкой академии наук в Братиславе.

Есыпенко говорит, что его бизнес в Эдмонтоне уже финансируется за счет грантов, поэтому финансовая помощь ему не поможет. Он скептически относится к тому, что другие студенты смогут получить доступ к финансированию, учитывая их нынешние обстоятельства.

«Я не уверен, что люди смогут вернуться», — сказал он. «Это военное положение, если ты молодой мужчина, уйти невозможно».

Это факт, о котором знают аспиранты Иван Шматко, 33 года, и Ларослав Ковальчук, 29 лет.

Они были на Украине, когда началась война.

Шматко говорит, что он и его напарник сбежали из села к северу от Киева, подвергшегося нападению русских, на машине родителей своего напарника в течение 26 часов направлялись в западную Украину.

Теперь, когда началась война, он говорит, что его образовательные амбиции в настоящее время приостановлены.

«Я не знаю, будем ли мы в итоге каким-то образом завербованы», — сказал Шматко, проживающий в приграничном с Украиной городе Ужгород. «Даже если бы нам разрешили уехать, я не уверен, что мы захотели бы покинуть страну».

Ковальчуку осталось полтора года до докторской, и он говорит, что финансовая помощь поможет, и он не уверен, что у него будет шанс до нее добраться.

«Если хорошо уехать, я это сделаю, но я имею в виду, что это очень сомнительно», — сказал Ковальчук, который живет со своей тетей.

«Возможно, летом, если все уляжется, я вернусь в Канаду и буду работать над диссертацией, но если что-то пойдет не так, мне, возможно, придется отложить свои планы на докторскую».