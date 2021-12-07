Ubisoft добавляет NFT в игры, начиная с Ghost Recon Breakpoint

NFT приходят в Ubisoft Спецотряд Призрак точка останова Издатель объявил во вторник, что это одна из самых уникальных и коллекционных косметических средств в мире. Описывая внедрение NFT в свою игру как «эксперимент», Ubisoft сняла озабоченность по поводу воздействия технологии на окружающую среду, назвав свой новый проект «энергосберегающим» и «экологически устойчивым».

Цифры, как их называет Ubisoft, будут первыми NFTПо словам издателя, в жетоны, или невзаимозаменяемые жетоны, «можно играть в AAA-игре». Номера будут отправлены на точка остановаВерсии для ПК с Windows через платформу Ubisoft Connect. Ubisoft также создает другую платформу под названием Ubisoft Quartz для управления приобретением NFT.

«Каждый номер представляет собой уникальный набор, который имеет собственный серийный номер для других« из истории игры »», — говорится в заявлении Ubisoft, объявляющем Quartz. В заявлении говорится, что номера являются игровыми косметическими предметами, которые «предлагают игрокам возможность настраивать свой опыт и стильно выполнять свои миссии ».

«Благодаря Digits предметы больше не привязаны к игровому инвентарю игрока, поскольку они могут быть предложены для продажи другим подходящим игрокам за пределами экосистемы Ubisoft», — заявили в компании.

В объявлении во вторник говорится, что номера Ubisoft будут храниться в блокчейне Tezos, а именно:доказательство ставки«Блокчейн, в отличие от самого энергоемкого»доказательство работыБлокчейн Ethereum или Биткойн. «Одна транзакция на Tezos потребляет примерно столько же энергии, что и 30-секундный поток видео», — подчеркнула Ubisoft.

Номера можно запросить через Ubisoft Quartz, когда бета-запуск платформы начнется 9 декабря в 13:00 по восточному стандартному времени в США и Канаде. Quartz также будет доступен в тот же час по местному времени в Бразилии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Австралии.

Ubisoft заявила, что бесплатная раздача Digits состоится 9, 12 и 15 декабря, «чтобы вознаградить первых пользователей среди игроков». Недавно запущенный Веб-сайт Ubisoft Quartz У него есть дополнительная информация о праве на участие и регистрации. Ubisoft заявила, что дальнейшие сокращения запланированы на начало 2022 года.

Ubisoft впервые объявила о своих планах по развитию блокчейна и NFT во время телефонного разговора с инвесторами в начале ноября. «Мы работали с множеством небольших компаний, работающих над блокчейном, и начинаем хорошо понимать, как повлиять на отрасль», — сказал инвесторам генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо. «Мы хотим быть одним из ключевых игроков».

В заявлении Ubisoft во вторник было объявлено, что Quartz завершится «четырехлетним исследованием технологии блокчейн посредством собственных исследований и разработок и тесного сотрудничества с известными профессионалами в рамках экосистемы стартапов».