Ubisoft отключит онлайн-функции для некоторых старых игр, что означает, что игроки потеряют доступ к своим DLC

Ubisoft закрывает онлайн-сервисы нескольких старых однопользовательских игр, включая Anno 2070, Far Cry 3, Prince Of Persia: The Forgotten Sands и Splinter Cell: Blacklist. Для многих из этих игр это означает, что с 1 сентября «установка и доступ к DLC больше не будут доступны». Страница поддержки Юбисофт.

Всего будет отключено 15 игр, 11 из которых доступны для ПК. Отключение сетевых функций означает, что игроки больше не смогут играть в эти игры в соревновательном многопользовательском или кооперативном режимах, если они доступны, или, в некоторых случаях, пользоваться внутриигровыми наградами, статистикой или службами новостей. Режимы одиночной игры все еще должны быть доступны.

Компьютерные игры, которые 1 сентября утратят свои сетевые функции:

Год 2070

кредо убийцы 2

Assassin’s Creed 3 (исходная версия; исходная версия не изменилась)

Борьба с верой Братства

Кредо Убийцы Освобождение HD

Водитель из Сан-Франциско

Far Cry 3 (исходная версия; оригинал без изменений)

Принц Персии, забытая пустыня

Тихий охотник 5

любители космоса

Splinter Cell: Черный список

Из этой подборки Space Junkies является последней. Это многопользовательская VR-игра, запущенная в 2019 году, и после 1 сентября в нее нельзя будет играть. Космические баффы все еще в продаже в Steamскидка 75% во время летней распродажи в Steam.

Среди оставшихся игр Assassin’s Creed 3, Brotherhood, Liberation HD, Driver San Francisco, Far Cry 3, Prince Of Persia: The Forgotten Sands и Silent Hunter 5 содержат DLC, которые, очевидно, не будут доступны для установки или доступа после неисправность. Похоже, это означает, что люди не смогут получить доступ к продуктам, за которые они заплатили, и я связался с Ubisoft, чтобы запросить более подробную информацию, и обновлю этот пост, если они ответят.

Закрытие онлайн-сервисов для некоторых Старший Игры, которые позволяют нам сосредоточиться на Источники Чтобы обеспечить отличный опыт для игроков, которые играют в новые или более популярные игры». Список основных игр Ubisoft с недоступными сетевыми функциями (акцент на них). «Решение о закрытии онлайн-сервисов всегда принимается для получения адреса рассмотрение Из нашей базы игроков, включая уровень их интереса к игре».

Все вышеперечисленные игры были ошибочно включены в тот основной список игр, которые были закрыты ранее в этом году, по всей видимости, по ошибке. Ubisoft заявила, что выдаст предварительное предупреждение перед отключением онлайн-функций в этих играх, и это предупреждение.