Ubisoft отменяет три игры и снова откладывает Skull and Bones

Дела идут не гладко . Издатель отменил еще три игры после четырех тайтлов. . Мало того, компания объявила об очередной задержке Череп и кости — Игра, которую мы попробовали впервые . Пиратские симуляторы должны были наконец появиться 9 марта, но Ubisoft отложила его до первой части 2023-24 финансового года, которая начинается в апреле. Это шестая публично объявленная задержка череп и кости

«Игроки смогут открыть для себя Джамала Череп и кости на следующем экспериментальном этапе. Дополнительное время действительно окупилось и принесло впечатляющие улучшения качества, что подтверждается недавними тестами воспроизведения». Ubisoft . «Мы верим, что игроки будут приятно удивлены его разработкой. Мы решили отложить его выпуск, чтобы иметь больше времени, чтобы продемонстрировать более совершенный и сбалансированный опыт и повысить осведомленность».

Между тем, компания понизила целевой финансовый прогноз на квартал с октября по декабрь с примерно 830 миллионов евро (891 миллион долларов) до примерно 725 миллионов евро (779 миллионов долларов). И Он не работал так хорошо, как ожидала компания. «Мы сталкиваемся с противоречивой динамикой рынка, поскольку отрасль продолжает смещаться в сторону мегабрендов и постоянных живых игр в контексте ухудшения экономических условий, влияющих на потребительские расходы», — сказал генеральный директор Ив Гийемо.

Ubisoft ожидает, что чистые заказы упадут на 10% за год. Ранее компания прогнозировала, что этот доход увеличится на 10 процентов. Наконец, Ubisoft снизила предполагаемую операционную прибыль за год. Около 1 миллиарда долларов.

В дальнейшем Ubisoft затягивает пояс и сосредоточится на меньшем количестве игр. Компания тратит 500 миллионов евро (538 миллионов долларов) на исследования и разработку отмененных игр, а также будущих премиальных и бесплатных игр. Он также стремится сократить расходы более чем на 200 миллионов евро (215 миллионов долларов) в следующие два года за счет «целенаправленной реструктуризации, избавления от некоторых непрофильных активов и обычного естественного истощения». Однако она планирует и дальше нанимать «чрезвычайно талантливых людей» для своих крупных проектов.

рядом с кем Череп и костиВозможно, самая большая игра Ubisoft, которая в настоящее время находится на повестке дня в этом году, — это . Он также должен прибыть к концу марта 2024 года. В следующем финансовом году готовятся к выпуску и другие необъявленные превосходные игры, в том числе «Большая игра». Бесплатные игры для некоторых крупнейших брендов Ubisoft также находятся в разработке. Учитывая ее нынешнее состояние, компании потребуется большая часть, если не все, для достижения успеха.