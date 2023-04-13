Ubisoft Plus наконец-то запустилась на Xbox, но игр в ней будет меньше, чем на ПК

Ubisoft Plus, служба подписки Ubisoft, наконец-то запустится в эту среду на Xbox Series X/S и Xbox One. Услуга подписки дает игрокам доступ к обширной библиотеке игр Ubisoft, включая новые выпуски в день их выпуска.

Но на Xbox у Ubisoft Plus есть преимущество: вы получите доступ к меньшему количеству игр, чем с подпиской на ПК. На Xbox у вас будет доступ к более чем 60 играм, говорит пресс-секретарь Натали Кэри. крайно на ПК вы сможете сыграть более чем в 100 игр.

Однако, если вы поклонник игр Ubisoft, подписка может быть для вас. Чтобы использовать Ubisoft Plus на Xbox, вам придется заплатить за более дорогой план Multi Access, который стоит 17,99 долларов в месяц, но позволяет вам играть на Xbox, ПК и в облачном игровом сервисе Amazon.

Ubisoft Plus для Xbox находится в разработке уже некоторое время, и Ubisoft впервые объявила, что сервис появится на консолях Microsoft в январе 2022 года. Теперь, когда он доступен, у вас будет еще одна подписка на выбор, чтобы играть в игры на Xbox. Разумеется, Microsoft предлагает собственную подписку Xbox Game Pass, которая дает вам доступ к широкому спектру игр от Microsoft и других разработчиков. Кроме того, у EA есть собственная подписка EA Play, позволяющая играть в игры EA, которые вы можете получить отдельно или с подписками Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.