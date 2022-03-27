UFC: Кай Кара-Франс «хотел титул» после захватывающей победы над российским соперником

Новозеландец Кай Кара-Франс хочет получить свой следующий титул после победы над Оскаром Акрофтом, вторым в мире наилегчайшим весом, в честь своего 29-летия.

Звезда городского кикбоксинга продемонстрировала мощное оборонительное и наступательное намерение победить единогласным решением судей в Колумбусе, штат Огайо, в субботу (воскресенье по новозеландскому времени) со счетом 29–28 по всем трем карточкам судей.

Гетти Изображений Новозеландец Кай Кара-Франс (справа) (справа) выражает радость от победы в бою UFC в наилегчайшем весе с россиянином Аскаром Аскаровым 26 марта 2022 года, в день 29-летия Кара Франс, в Колумбусе, штат Огайо.

Кара-Франс, который был претендентом на шестое место, теперь может выиграть потенциальный бой за титул чемпиона мира, нанеся первое поражение в карьере Аскрофта из 16 боев.

Окленд по прозвищу «Не моргай» ясно дал понять, что хочет встретиться с ним у ринга, когда сказал: «Эй, я знаю Брэндона Морено. [No 2-ranked flyweight] И [champion Deiveson] Фигейреду очень скоро будет драться.

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Киви наилегчайший вес Кай Кара-Франс бронирует нового соперника на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.



«Я хочу следующий титульный бой».

Кара Франс (Нгати Кахунгуну) заслужила это право после судьбоносной победы.

Гетти Изображений Кай Кара-Франс из Новой Зеландии на пути к победе над россиянином Аскаром Аскаровым в бою UFC в наилегчайшем весе в Колумбусе, штат Огайо, 26 марта 2022 года.

В преддверии боя с Аскаровым он сказал, что в случае победы хотел бы провести титульный бой в Новой Зеландии.

Получив одобрение Трех правителей, он сказал: «Я знаю, что я лучший в мире, поэтому я должен содержать себя сам».

Уступая на 5 см своему российскому сопернику в росте, но ничего серьезного, Кара Франс показал много выдержки в первом раунде, сражаясь в свой 29-й день рождения (по американскому времени).

Аскаров выиграл 14 боев UFC — 12 в первом раунде — после ничьей в первом матче.

Кармен Мандато / Getty Images Кай Кара-Франс, снятый во время предыдущей победы, победил россиянина Аскара Аскрофа в захватывающем поединке UFC в наилегчайшем весе в Огайо. (файл изображения).

Награжденный за свои борцовские навыки, Аскаров был фаворитом, но 29-летний спортсмен наткнулся на аутсайдера, но любимца публики Киви.

С ростом 5 см, но ничего особенного, Кара-Франс показала много мужества в первом раунде.

Киви продемонстрировал свое умение держаться на плаву некоторое время и оттягивать удаление, и пока он провел некоторое время на ковре с доминированием Аскарова, Кара-Франс нашел способ встать на ноги.

Затем Эскрофт, поддерживаемый кабаном, фактически выжил, пережив оставшуюся часть первого раунда.

Кара-Франс вышел во второй раунд, размахнувшись в боксерском режиме, забив своей большой правой рукой и короткой левой.

Аскаров провел еще один тейкдаун, но снова встал на ноги, нанеся серию ударов, чтобы удержать Аскарова на задней ноге.

Воодушевленный ликующей толпой «Коламбуса», россиянин действительно зажигал, сделав несколько мощных ударов правой рукой, и на этот раз именно Аскаров был рад услышать звонок в конце тура, когда телекомментатор заявил: «Ребята, мы поссорились». .

Кара Франсу пришлось перевести дух после болезненного удара в пах, из-за которого он стоял на коленях на ринге, пока не пришел в себя.

Аскаров ударился о поверхность, но отскочил после того, как не рассчитал время одного из ударов, но позже заблокировал Окленд.

Кармен Мандато / Getty Images Кай Кара-Франс впечатляюще выиграл свои последние три матча. (файл изображения).

Тем не менее, Кара Франс произвел еще один удивительный оборонительный маневр, чтобы очиститься и вернуться на свою излюбленную позицию для удара.

Акроф пытался удержать киви, продвигаясь вперед и отказываясь отступать.

Но Кара Франс получил свою высшую награду за бой, в котором судили остроумно и с огромным запасом храбрости.

Уверенный в победе, он прыгнул на бортик клетки под аплодисменты толпы после последнего звонка.

Кара-Франс теперь имеет рекордные 24 победы, девять поражений в ММА и 7-2 в его спонсоре UFC.

Это была его третья победа в прыжке после двух побед нокаутом в первом раунде в 2021 году над Роджерио Пунтурином и бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом.

Кара Франс сказал во время своего интервью в середине октагона, что он начал поглощать раннее давление Акрофа.

На вопрос, как он относится к российской тактике борьбы, он сказал комментатору и бывшему чемпиону UFC Даниэлю Кормье: «Привет, я из City Kick Boxing. Reverse dc, reversal. Мы были хорошо подготовлены к тому, что произошло».

«Аскар Аскаров — сильный соперник, борец высокого уровня, но это смешанные единоборства, надо развлекать».

Кара Франс сказал, что ему «просто нужно было продолжать двигаться. Очевидно, когда мы спотыкаемся, он хочет бороться и побеждать нас.

«Я знаю, что у меня было хорошее восстановление, у меня хорошая защита, и теперь я просто поддерживаю себя. Теперь я начинаю собираться».

Фигейреду победил Морено и завоевал вакантную корону в наилегчайшем весе в январе.

Но последняя победа Кара Франса делает его самым горячим бойцом в дивизионе.