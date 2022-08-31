UFC подписывает «Русскую Ронду» (рус.) Ирина Алексеева

Готовьтесь, фанаты UFC. Российская Ронда на пути к октагону.

Наилегчайший вес Ирина Алексеева — по прозвищу «Русская Ронда» (как по-русски), как она говорит. топология Пейдж — Подписал контракт на вступление в UFC.

Менеджер Алексеевой Брайан Батлер из SuckerPunch Entertainment объявил о подписании контракта во вторник. в инстаграме.

Батлер сказал MMA Junkie, что Алексеева сразу же примет участие в борьбе за основной состав UFC и не появится в этом сезоне Contender Series Даны Уайт. Ожидается, что она сбросит вес до своего дебюта в промоушене.

32-летняя Алексеева (4-1) является трехкратным серебряным призером чемпионата России по дзюдо и золотой медалисткой России и Европы на чемпионате мира по самбо. Кроме того, она несколько раз «чемпионка по рукопашному бою».

Приход Алексеевой в UFC произошел после ее ухода из Bellator, который подписал с ней контракт на несколько боев в декабре 2020 года. Алексеева еще раз выступала за Bellator, победив единогласным решением судей Стефани Пейдж в октябре 2021 года. Непонятно, почему Bellator отпустил ее после всего лишь одного появления. .