Владимир Путин говорит своим военачальникам, что России нужно пять миллионов солдат, чтобы победить на Украине. В документе, циркулировавшем в военных и политических кругах Москвы, под названием «Итоги войны с НАТО в Украине» подчеркивались колоссальные вызовы, стоящие перед Россией.

«Часть этого «шедевра» в том числе посвящена основным проблемам российских оккупационных войск, таким как неумение командиров руководить войсками, низкий уровень дисциплины», — пояснил Алексей Хрумов, заместитель начальника Главного оперативного управления ВСУ. Генштаб ВСУ.И боевая подготовка,устаревшее вооружение и военная техника,неспособность командиров принимать решения без их обязательного согласования с вышестоящим командованием и т.д.

«При этом в каждом документе написано, что Силы обороны Украины имеют очень высокий уровень оснащения, и командиры всех уровней могут самостоятельно принимать решения в боевых условиях.

«В документе также указано, что за последние восемьдесят лет такой войны не было, и для победы России нужна ее почти пятимиллионная армия».

Между тем, министр иностранных дел Украины пообещал украинскому президенту, что Великобритания будет придерживаться «дел, а не слов» в своей поддержке раздираемой войной страны.

Г-н Клеверли встретился с Владимиром Зеленским во время визита в Киев, всего через несколько дней после того, как премьер-министр Риши Сунак посетил украинскую столицу.

Он сказал, что Великобритания намерена выполнить свое обещание о «конкретной» помощи, потому что одни только слова «не будут поддерживать свет» или «защитят от российских ракет».

Это произошло, когда г-н Клеверли объявил о пакете «практической» поддержки, чтобы помочь стране пережить зиму.

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