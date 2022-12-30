Ukraine Live: чеченцы массово бегут из России в Боснию, спасаясь от войны | мир | Новости

Большое количество чеченцев сосредоточилось у северо-западной границы Боснии с Хорватией, членом ЕС, пытаясь избежать путинской войны с Украиной.

«Они хотят попасть в ЕС, потому что, по их собственным словам, бегут от призыва в армию», — заявили в боснийском министерстве обороны.

Россияне могут въезжать в Боснию без визы и могут находиться в стране не более 90 дней из 180 дней. Но Ян. У них должна быть действующая виза для въезда в Хорватию, которая присоединится к безвизовой зоне Европы, Шенгенской зоне, 1.

Этнические чеченские семьи с детьми возле пограничного перехода Малевац в районе Краина на северо-западе Боснии. Многие из ожидающих сказали, что надеются, что их впустят в Хорватию. Однако хорватские пограничники, по-видимому, в большинстве своем их отвергли.

По сообщениям боснийских СМИ, чеченцы прибыли в Боснию из Турции и Сербии, двух европейских стран, имевших прямые рейсы из России во время войны.

Министерство обороны будет «постоянно следить за ситуацией на объекте и собирать подробную информацию от правоохранительных органов… чтобы предлагать соответствующие меры для поддержания безопасной обстановки».

Босния стала узким местом для мигрантов, направляющихся в Европу с Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки в 2015 г., поскольку другие страны Балкан и Центральной Европы закрыли ранее установленные миграционные пути в регионе.

Иса Дадуев из Чеченского Совета Европы сказал: «Самая большая проблема — это призыв в армию для участия в войне на Украине. Если вы откажетесь идти в армию, вам грозит тюремный срок.

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