Ultra Kaiju Monster Rancher выйдет на запад в 2022 году

издатель Бандай Намко и разработчик Кои Текмо Монстр будет выпущен игра-симулятор Ультра Кайдзю Монстр Ранчер за обращает Через нинтендо интернет-магазин в 2022 году на западе компании объявить.

в Японии и Азии, Ультра Кайдзю Монстр Ранчер Он должен быть выпущен как в физическом, так и в цифровом виде в 2022 году. Азиатская версия будет включать поддержку английского языка.

Вот обзор игры через Bandai Namco:

Около Ультра Кайдзю Монстр Ранчер Это совершенно новое сотрудничество между Ультрачеловекизвестное японское произведение токусацу, и Монстр Ранчерпопулярный ролевые игры серия симуляторов. Эта новая игра знакомит знаменитых «Ультра Кайдзю», таких как Alien Baltan, Zetton и Gomora, со знаменитой игровой механикой выращивания и борьбы с монстрами из Монстр Ранчер серии. Руководства по функциям Откройте для себя множество типов ультра кайдзю — Вызовите Кайдзю, выполнив поиск в базе данных цифровых компакт-дисков или сканирование, совместимое с NFC. Открыткас и многое другое.

— Вызовите Кайдзю, выполнив поиск в базе данных цифровых компакт-дисков или сканирование, совместимое с NFC. Открыткас и многое другое. Поднимите свой Ультра Кайдзю и тренируйте его — Исследуй и тренируйся, чтобы раскрыть всю мощь своего Ультра Кайдзю. Игроки могут наслаждаться уникальными и крутыми движениями Ultra Kaiju, которых обычно нет в оригинале. Ультрачеловек серии.

— Исследуй и тренируйся, чтобы раскрыть всю мощь своего Ультра Кайдзю. Игроки могут наслаждаться уникальными и крутыми движениями Ultra Kaiju, которых обычно нет в оригинале. Ультрачеловек серии. Сражайтесь, чтобы стать лучшим тренером кайдзю — Соревнуйтесь в турнирах, чтобы проверить свои навыки.

— Соревнуйтесь в турнирах, чтобы проверить свои навыки. Объединить Ультра Кайдзю — Объедините Ultra Kaijus, чтобы разблокировать новые скины, в том числе Gomora в стиле Zetton! Откройте для себя более 200 видов кайдзю.

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Смотрите новый трейлер ниже.