UNBC T-wolves вербуют российского полузащитника Задонского

Уроженец Санкт-Петербурга переехал в Британскую Колумбию в прошлом году и присоединится к своим товарищам-тиволкам на площади Принца Джорджа в июле.

Мужская футбольная команда UNBC Timberwolves укрепила свою полузащиту и окунулась в международный пул, подписав контракт с россиянином Антоном Задонским.

Уроженец Санкт-Петербурга, 18-летний Задонски в прошлом году переехал в Британскую Колумбию и тренировался для участия в программе Vancouver Whitecaps U19, где привлек внимание тренера UNBC Стива Симонсона.

Шестифутовый Задонский посетил кампус UNBC в марте и работал с командой на крытом газоне на поле Северного спортивного центра.

«Это очень приятно. Я никогда не думал, что буду играть в университете, — сказал Задонски. — Здесь все очень дружелюбны, и уровень действительно хороший».

Он понял, что между североамериканским стилем игры и игрой, в которой он вырос, играя за «Авангард» в России, есть существенные различия.

«Всю свою жизнь я играл на позиции центрального полузащитника», — сказал Задонски, который посещает UNBC по глобальным и международным исследованиям. «Я думаю, что это лучшая позиция для меня, потому что мне нравится начинать с мячом. Мне нравится видеть все поле и контролировать мяч. Темп действительно другой. Здесь очень быстрый футбол, но в России все очень медленно. Здесь сложно играть, но мне это очень нравится».

Симонсон, тренер западной сборной Канады 2022 года, узнал о Задонском в прошлом году и пригласил его в гости, чтобы получше его рассмотреть.

«Мы очень рады, что Антон присоединится к нам осенью», — сказал Симонсон. «Вне поля он застенчивый и непритязательный молодой человек, но его уверенность на поле и способности находятся на очень высоком уровне. Его опыт работы в России и в организации «Уайткэпс» будет большим преимуществом, и я думаю, что он может стать огромным часть того, что мы пытаемся построить в UNBC Сегодня хороший день для нашей программы».