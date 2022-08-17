Uniper объявляет о больших убытках из-за сокращения поставок газа в Россию

Uniper, крупнейший импортер природного газа в Германии, в среду сообщил об убытках в размере более 12 миллиардов евро (или 12,2 миллиарда долларов) в первой половине года, поскольку компания столкнулась с сокращением поставок природного газа из России.
В Uniper заявили, что убытки были прямым результатом того, что им пришлось платить за газ по завышенным ценам на открытом рынке, чтобы компенсировать его дефицит в России.
правительство Германии Договорились в прошлом месяце Приобретение почти 30 процентов акций Uniper, которая поставляет энергию сотням муниципалитетов и компаний в Германии. План спасения, который акционеры Uniper должны одобрить этой осенью, был принят после того, как правительство приняло закон, который позволит ему вмешаться, чтобы спасти компании, которые считаются важными для энергоснабжения страны.
«В течение нескольких месяцев Uniper играла решающую роль в стабилизации поставок газа в Германию ценой многомиллиардных убытков в результате резкого сокращения поставок газа из России, — сказал Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор Uniper.
Uniper имеет контракты на большую часть своей добычи газа с российской государственной энергетической монополией «Газпром». Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что крах компании создаст хаос на энергетическом рынке Европы, что может привести к более широкому краху системы.
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Германия еще не разрешила поставщикам энергии продавать потребителям более высокие цены на природный газ, что привело к убыткам компаний. Но правительство недавно согласилось взимать дополнительные сборы за счета за электричество, которые будут распределяться между поставщиками энергии, чтобы рассердить граждан и поставщиков.
Uniper также сообщила об убытках в размере 2,7 млрд евро, связанных с ее инвестициями в газопровод «Северный поток — 2», который Uniper поддержал, но который был отменен правительством Германии в феврале, за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину.
Компания уже воспользовалась более чем половиной кредитной линии правительства в размере 9 миллиардов евро, чтобы помочь ей покупать топливо у новых поставщиков.
«Сейчас нашим главным приоритетом является быстрое внедрение» правительственного пакета поддержки, — сказал г-н Мёбах.
Компания заявила, что ожидает, что убытки продолжатся до конца года, и не опубликовала прогноз на 2022 год.
Uniper стремится построить инфраструктуру для первого в Германии плавучего СПГ-терминала. Компания надеется начать прием газа через объект в порту Вильгельмсхафен на Северном море до конца зимы.
Германия ищет дополнительные источники природного газа, в то время как Россия постепенно сокращает количество топлива, которое она поставляет крупнейшей экономике Европы, в наказание за свое противодействие вторжению Москвы в Украину. В прошлом месяце Россия сократила поставки газа в Германию и другие европейские страны по «Северному потоку-1» до 20 процентов от довоенных мощностей и пригрозила еще больше ограничить потоки.
Германия покупает газ и импортирует его через терминалы СПГ в соседних странах, чтобы сохранить запасы до зимы. В выходные страна достигла своей первой цели — достичь 75-процентной мощности к 1 октября. К началу ноября складские помещения должны быть заполнены на 95 процентов.
Но создание резервов — это только часть решения, и правительственные чиновники заявили, что гражданам и предприятиям необходимо будет сократить количество потребляемого ими газа, если они хотят пережить зиму без нормирования. Европейский союз призвал свои государства-члены сократить потребление газа на 15%, а Германия — европейская страна, более зависимая от газа, чем Россия — стремится сократить потребление газа на 20%.
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