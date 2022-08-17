Uniper объявляет о больших убытках из-за сокращения поставок газа в Россию

Uniper, крупнейший импортер природного газа в Германии, в среду сообщил об убытках в размере более 12 миллиардов евро (или 12,2 миллиарда долларов) в первой половине года, поскольку компания столкнулась с сокращением поставок природного газа из России.

В Uniper заявили, что убытки были прямым результатом того, что им пришлось платить за газ по завышенным ценам на открытом рынке, чтобы компенсировать его дефицит в России.

правительство Германии Договорились в прошлом месяце Приобретение почти 30 процентов акций Uniper, которая поставляет энергию сотням муниципалитетов и компаний в Германии. План спасения, который акционеры Uniper должны одобрить этой осенью, был принят после того, как правительство приняло закон, который позволит ему вмешаться, чтобы спасти компании, которые считаются важными для энергоснабжения страны.