Uniper произвел первый платеж за российский газ по новой схеме

Логотип немецкой энергетической компании Uniper SE сфотографирован в штаб-квартире компании в Дюссельдорфе, Германия, 10 марта 2020 года. REUTERS/Thilo Schmuelgen/File Photo

ФРАНКФУРТ (Рейтер) — Uniper (UN01.DE), крупнейший импортер российского газа в Германию, осуществил первый платеж за российский газ по новой схеме, предложенной Москвой, чтобы обеспечить бесперебойные поставки отработанного топлива. решающее значение для экономики Европы.

«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты за доставку газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», — говорится в комментарии Uniper по электронной почте.

«Первая часть этих платежей была произведена в конце мая, поэтому Uniper действует в соответствии с санкциями и может продолжать обеспечивать своевременное выполнение контракта».

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Российская схема платежей, которая включает в себя создание счетов, которые оплачиваются в евро, а затем обмениваются на рубли, выявила лазейки в реакции объединенной Европы на украинский конфликт: некоторые страны отказываются платить, а другие находят способы подчиниться.

Германия сильно зависит от российского газа, на долю которого в прошлом году приходилось более половины всего импорта топлива. В прошлом месяце Uniper заявила, что первый платеж в соответствии с новыми правилами должен быть произведен в конце мая, но точная дата неизвестна.

Uniper, которая хочет продать свою российскую дочернюю компанию Unipro (UPRO.MM), заявила, что процесс согласовывается с правительством Германии и соответствует директивам ЕС.

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Дополнительный отчет Кристофа Ститца, Тома Кайкенхоффа и Веры Эккерт. Под редакцией Мадлен Чемберс и Джона Бойла

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