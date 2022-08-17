Uniper 1H Прил. Убыток EBIT 564 млн евро

Кристина Рокка

Uniper SE в среду объявила о значительных убытках за первое полугодие 2022 года на фоне снижения поставок российского газа и заявила, что ее годовая прибыль должна быть отрицательной.

Немецкая коммунальная компания сообщила о чистом убытке в размере 12,35 млрд евро (12,56 млрд долларов) по сравнению с убытком в 20 млн евро в предыдущем году.