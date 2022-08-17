Uniper 1H Прил. Убыток EBIT 564 млн евро

Кристина Рокка
Uniper SE в среду объявила о значительных убытках за первое полугодие 2022 года на фоне снижения поставок российского газа и заявила, что ее годовая прибыль должна быть отрицательной.
Немецкая коммунальная компания сообщила о чистом убытке в размере 12,35 млрд евро (12,56 млрд долларов) по сравнению с убытком в 20 млн евро в предыдущем году.
В нем говорится, что на фоне снижения поставок российского газа Uniper была вынуждена покупать газ по высоким спотовым рыночным ценам, чтобы выполнять контракты своих клиентов.
Убытки за первое полугодие также отражают убытки в размере около 6,5 млрд евро, ожидаемые от будущего сокращения газовой отрасли. Uniper заявила, что она также включает около 2,7 млрд евро в качестве резерва под обесценение кредита на замороженный в настоящее время проект газопровода «Северный поток — 2» и деловую репутацию в отношении глобального сырьевого и энергетического секторов России.
На скорректированной основе чистый убыток Uniper составил 359 млн евро, что значительно ниже скорректированной чистой прибыли предыдущего года в размере 485 млн евро, как предупредила компания в июне, когда отменила свой прогноз на 2022 год из-за ограничений поставок газа в Россию.
Uniper заявила, что все еще не может назвать ориентировочный диапазон на 2022 год, но предупредила, что ожидает отрицательной прибыли в этом году.
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